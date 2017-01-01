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Türkiye Beyin Olimpiyatlarının şampiyonu İzmit Bilim ve Sanat Merkezi oldu

24 Nisan 2017 Pazartesi, 10:34
Türkiye Beyin Olimpiyatlarının şampiyonu İzmit Bilim ve Sanat Merkezi oldu
Türkiye Beyin Olimpiyatlarının şampiyonu İzmit Bilim ve Sanat Merkezi oldu

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - 23 Nisan Çocuk ve Bilim Festivali kapsamında düzenlenen ve dehaların yarıştığı Türkiye Beyin Olimpiyatlarında İzmit Bilim ve Sanat Merkezi şampiyon oldu.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 23 Nisan Uluslararası Bilim ve Çocuk Festivali bünyesinde düzenlediği ve 332 çocuğun katıldığı Türkiye Beyin Olimpiyatları ve Zeka Yarışmasını İzmit Bilim ve Sanat Merkezi kazandı. Kıyasıya mücadeleye sahne olan final mücadelesinde rakiplerinden az bir puan farkıyla sıyrılan İzmit Bilim ve Sanat Merkezini, elde ettiği ikincilikle İstanbul Bahçelievler İTO Bilim ve Sanat Merkezi takip etti. Yarışmada Düzce Bilim ve Sanat Merkezi üçüncü, Hatay Bilim ve Sanat Merkezi dördüncü, Sıdıka Akdemir Bilim ve Sanat Merkezi ise beşinci olmaya hak kazandı. Dereceye giren birinci takım 9 bin, ikinci olan takım 6 bin, üçüncü olan takım 3 bin, ilk üçe giren öğretmen 1.500, finalist öğrenci-öğretmenler ise 4 bin 200 TL nakdi ödül almaya hak kazandı.
Sonuçların açıklanmasının ardından Beyin Olimpiyatlarında ilk üç takım dışındaki 7 takım için kupa ve madalya töreni düzenlendi. Başarılı takımlar kupa ve madalyalarını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Hasan Yılmaz ve Türk Beyin Takımı Kaptanı Ferhat Çalapkulu'nun elinden aldı. Türkiye Beyin Olimpiyatları ve Zekâ Yarışmasında ilk üçe giren takımlar ise kupa ve madalyalarını 23 Nisan Gala Programında aldı. İzmit Bilim ve Sanat Merkezi, İstanbul Bahçelievler İTO Bilim ve Sanat Merkezi ile Düzce Bilim ve Sanat Merkezi ödül ve kupalarını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun elinden aldı. Başkan Karaosmanoğlu dereceye giren başarılı çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
23 Nisan etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve farklı illerden gelen 332 öğrencinin katıldığı Türkiye Beyin Olimpiyatları ve Zeka Yarışması'nda İzmitli çocuklar başarılarıyla göz doldurdu. Yarışmanın finalinde elde ettikleri 2643 puanla şampiyon olmaya hak kazanan İzmit Bilim ve Sanat Merkezi sevinçlerini eğitmenleriyle kutladı.
Öte yandan final yarışmasının sonunda takımların birbirine olan puan yakınlıkları dikkat çekti. Yarışmada 2643 puanla birinci olan İzmit Bilim ve Sanat Merkezi'ni, elde ettiği 2599 puanla İstanbul Bahçelievler İTO Bilim ve Sanat Merkezi takip etti. Final yarışmasında Düzce Bilim Sanat Merkezi 2284, Hatay Bilim ve Sanat Merkezi 2093, beşinci olan Sıdıka Akdemir Bilim Merkezi ise 1985 puan aldı. Finale çıkan 5 takım yarışmada Yıldız Savaşları, Sudoku, Sayı Bulmaca, Hazine Avı, İç içe Yollar, Farklı Komşular, Ardışıksız Sudoku, Dört harfli, Apartmanlar ve Dijital İşlemlerden oluşan konularındaki soruları yanıtladı.
Türkiye Beyin Olimpiyatları ve Zeka Yarışmasında ilk 10'a giren takımlar ise şöyle:
"1.İzmit Bilim ve Sanat Merkezi
2 İstanbul Bahçelievler İTO Bilim ve Sanat Merkezi
3.Düzce Bilim ve Sanat Merkezi
4.Hatay Bilim ve Sanat Merkezi
5.Sıdıka Akdemir Bilim ve Sanat Merkezi
6.Burdur Alpaslan Alican Bilim ve Sanat Merkezi
7.Şahin Bey Bilim ve Sanat Merkezi
8. Nezihe Derya Baltalı Bilim ve Sanat Merkezi
9. Manisa Bilim ve Sanat Merkezi
10. Kadıköy Bilim ve Sanat Merkezi."
(RFK-Y)

24.04.2017 10:43:05 TSI
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