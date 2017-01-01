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Kaymakam Keklik ile Başkan Altun öğrencilerle birlikte fidan dikti

24 Nisan 2017 Pazartesi, 10:50
Kaymakam Keklik ile Başkan Altun öğrencilerle birlikte fidan dikti
Kaymakam Keklik ile Başkan Altun öğrencilerle birlikte fidan dikti

(Fotoğraflı)

KARS (İHA) - Selim Kaymakamı Mehmet Keklik ile Belediye Başkanı Coşkun Altun, fidan dikti, dikilen fidanlara can suyu verdi.
Orman İşletme Şefliği'nce okullara yönelik ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Selim
Osman Bakırcı Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesine fidan dikimi yapıldı.
Orman İşletme Şefliği'nin okullara yönelik ağaçlandırma çalışmaları çerçevesinde devam eden etkinliğe, Kaymakam Mehmet Keklik, Belediye Başkanı Coşkun Altun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Aydın ve daire amirleri katıldı.
Etkinlikte öğrenci ve öğretmenlerle birlikte okul bahçesine çam fidanları dikildi. Fidanlar dikilip can suyu verildikten sonra Kaymakam Keklik, öğrencilerin sınav başarı durumları hakkında öğrencilerden bilgi alırken, öğrencilere üniversite okumanın önemini, anlattı.
Öğrencilerle birlikte fidan diken Kaymakam Mehmet Keklik ve Belediye Başkanı Coşkun Altun, öğrencilerden diktikleri fidanları korumalarını istedi. Fidan dikiminin ardından Keklik ve beraberindekiler okuldan ayrıldı.
(IÇ-Y)

24.04.2017 10:59:42 TSI
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