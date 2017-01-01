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Buhara Ortaokulu, Türkiye Şampiyonu oldu

24 Nisan 2017 Pazartesi, 10:55
Buhara Ortaokulu, Türkiye Şampiyonu oldu
Buhara Ortaokulu, Türkiye Şampiyonu oldu

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana'da Buhara Ortaokulu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Basketbol Turnuvası'nda Türkiye şampiyonu oldu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Basketbol Turnuvası'nda Türkiye finallerine, Manisa'ya giden Buhara Ortaokulu, İTÜ Geliştirme Vakfı Koleji, TED Ankara Koleji ve TED Batman Koleji takımlarıyla eşleşti.
TED Ankara Koleji'ni 49-15 ,İTÜ Geliştirme Vakfı Koleji'ni 55-22 yenerek 4'lü finale kalan Buhara Ortaokulu, çaprazdan İstanbul Okyanus Koleji'ni 43-37 finalde İzmir Çakabey Koleji'ni 53-37 yenerek Türkiye şampiyonu oldu. İl, grup, yarı final ve final maçları dahil tüm maçları kazanan Buhara Ortaokulu'nun başarısı, Adana tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti.
Okul müdürü İlhami Fındık, okulun başarısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Basketbol takımımızla gurur duyduk. Adana basketbol tarihinde bir ilki gerçekleştirdik. Devlet okulu olarak özel okullarla yarıştık ve hepsini yendik. Buhara Ortaokulu, aynı zamanda basketbol okuluna dönüşmüştür. Öğrencilerimi ve öğretmenlerimi kutluyorum, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
(NPR-Y)

24.04.2017 11:03:17 TSI
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