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Külliye'nin zeytinleri Gemlik'ten



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BURSA (İHA) - Bursa'nın Gemlik ilçesi Adliye Mahallesinde, Adliye Zeytin Kooperatifi satış mağazasının açılışı yapıldı. Açılışta konuşan Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de Adliye Kooperatifinin tuzsuz zeytininin tercih edildiğini söyledi.

Yapılan açılışa Gemlik Kaymakamı Gürbüz Karakuş, Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Barış Bozkurt, AK Parti İlçe Başkanı Zafer Işık, CHP ilçe yöneticileri, MHP ilçe yöneticileri, Bursa Gemlik Muhtarlar Derneği Başkanı Enver Çelik, mahalle muhtarları ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta yöresel hamur yemeği ve adliye kooperatifi zeytini ikram edildi. İkram sonrasında ilk sözü alan Kooperatif Başkanı Coşkun Damar, "Adliye Kooperatifi kurucu başkanımız Ali Çelik ile önemli bir aşamaya geldi. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bugünkü açılıştaki amacımız, Gemliklilerin Adliye Köyü Zeytinini tanımasıdır" dedi.



Yılmaz: "Tuzsuz zeytinler Külliye'de"

Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz ise açılışta yaptığı konuşmada Külliye müjdesini verdi. Konuşmalarına Adliye Kooperatifinin zeytininin ilgi gördüğünü hatırlatarak başlayan Belediye Başkanı Yılmaz, "Gemlik zaten zeytinin başkenti. Doğru işlendiğinde de, zeytinimiz daha çok rağbet görüyor. Katırlı Köyü Kooperatifi ticari anlamda zaten marka olmuştu. Şimdi de Adliye Kooperatifinin tuzsuz zeytini ilgi görüyor. Hem çeşitli fuarlarda, hem de tanıttığımız yerlerde ilgi gören zeytini, devlet büyükleri de tercih ediyor. Buradan bir müjde de vermek istiyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de Adliye Kooperatifinin tuzsuz zeytini tercih ediliyor" dedi.

Konuşmaların arından kooperatif satış mağazasının açılışı yapılırken, protokol üyeleri mağazayı gezerek zeytin ürünleri ile alakalı bilgiler aldı.

(MA)



24.04.2017 11:13:15 TSI

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