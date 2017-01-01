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Balkanlarda Eski Türk Varlığı konferansı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 11:11
Balkanlarda Eski Türk Varlığı konferansı
Balkanlarda Eski Türk Varlığı konferansı

(Fotoğraflı)

Koray Ustabaşı
EDİRNE (İHA) - Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü tarafından "Balkanlarda Eski Türk Varlığı" konferansı gerçekleştirildi.
TÜ Balkan Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen, Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Karatay'ın konuşmacı olarak katıldığı "Balkanlarda Eski Türk Varlığı" konferansı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Fehmi Yıldız Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Konferansa Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mümin Şahin, dekanlar, müdürler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Prof. Dr. Osman Karatay'ın öz geçmişinin okunması ile başlayan programda konuşan Balkan Araştırma Enstitüsü Müdürü Yrd. Doç. Dr. Bülent Akyay, enstitünün faaliyetleri hakkı bilgi vererek Prof. Dr. Osman Karatay'a konferans için teşekkürlerini iletti.
Prof. Dr. Osman Karatay gerçekleştirdiği konferansta, "Türk tarihini çalışmak için Çince dışındaki diğer kaynaklara da yönelin. Çünkü Çin kaynakları ile uyutulduğumuzu düşünüyorum. En eski Çin kaynakları bize M.Ö. 91 yılından ulaşır. Çin kaynakları eski değildir ve hep onlara bakın derler bize. Türk tarihi çalışmalarında Eski Yunan, Eski Latin, Süryani, Gürcü, Ermeni kaynaklarının kullanıldığını duymadık. Eğer bakılsaydı çok farklı şeyler göreceklerdi" dedi.
Türklerin Balkanlardaki varlığının sanılandan çok daha eski olduğunu belirten Prof. Dr. Karatay, bunları tarihi kaynaklarda geçen Türkçe isimlerden görebildiklerini belirtti. Prof. Dr. Karatay, Dinyeper Nehri'nin ismini "Var Nehri" olduğunu belirterek, "Var Nehri"nin isminin Hunlardan 800 yıl önce Heredot'un yazılarında geçtiğini ifade etti. Prof. Dr. Karatay, "Çok eskiden beri orada bulunduğumuz için Ukrayna'daki ırmak isimlerinin hepsinin Türkçe ismi var" diye konuştu.
İlk Hırvat yöneticilerin isimlerinin de Türkçe olduğunu belirten Prof. Dr. Karatay, "Anadolu'da bin yıldır varız. Osmanlı'da bu bölgeye geldiğinde burada Türkçe konuşan pek çok topluluk ile karşılaştı. Bu bölgede bu yüzden kolay bir şekilde kabul edildi. Bir tarih sırası içerisinde Bulgarlar, Avarlar, Hunlar, Peçenekler, Kumanlar Asya'dan çeşitli sebepler ile bu bölgeye geldi. Bunlar zaman içerisinde Balkan ulusları ile kaynaştı" ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Karatay konuşmasında Osmanlı'nın Balkanları karıştırmadığını, tam tersi orada düzen ve barışı sağladığını vurguladı.
Prof. Dr. Karatay konuşmasının ardından akademisyen ve öğrencilerin sorularını yanıtladı.
(KU-SÜ-Y)

24.04.2017 11:20:08 TSI
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