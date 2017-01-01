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GKV'li Dila Baloğlu satrançta yine şampiyon oldu

24 Nisan 2017 Pazartesi, 11:14
GKV'li Dila Baloğlu satrançta yine şampiyon oldu
GKV'li Dila Baloğlu satrançta yine şampiyon oldu

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - GKV Özel ilkokulu dördüncü sınıf öğrencisi Dila Baloğlu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında katıldığı 36. Satranç Şampiyonasında birinciliği elde ederek şampiyonluğunu bir kez daha ilan etti.
Gaziantep Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü, Gaziantep Satranç İl temsilciliği ve Şehitkamil Belediyesi tarafından Atatürk Kültür ve Spor Merkezinde gerçekleştirilen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı satranç turnuvasına Gaziantep genelinden yaklaşık 600 sporcunun katıldığı 36.Geleneksel Satranç Turnuvasına katılan GKV Özel Okullarının şampiyon sporcusu Dila Baloğlu 16 Yaş Kızlar Kategorisinde bir kez daha şampiyonluğunu ilan ederek satranç sporundaki üstünlüğünü ortaya koydu. Çeşitli kategorilerde sporcuların yoğun ilgi gösterdiği turnuva İki gün sürdü.
Turnuvaya katılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencilerinden Dila Baloğlu'nun yanı sıra 7 Yaş Genel Kategorisinde Hasan Demir Gedikkaya ve 8 Yaş Genel Kategorisinde Çağan Tütüncüler İl İkinciliğini, Mehmet Ali Arı il beşinciliğini, 7 Yaş Kızlar Kategorisinde ise Naz Alp il altıncılığını elde ederek başarının gururunu yaşadılar. Dereceye giren sporcuların ödüllerinin 25 Nisan 2017 Salı günü düzenlenecek olan törenle verileceği de öğrenildi.
(KU-SD-Y)

24.04.2017 11:23:12 TSI
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