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Sivas'ta Genç Çiftçi Projesi bilgilendirme toplantısı yapıldı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 11:17
Sivas'ta Genç Çiftçi Projesi bilgilendirme toplantısı yapıldı
Sivas'ta Genç Çiftçi Projesi bilgilendirme toplantısı yapıldı

(Fotoğraflı)

SİVAS (İHA) - Sivas'ta Genç Çiftçi Projesi bilgilendirme toplantısı yapıldı.
İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü Konferans Salonu'nda İl Müdürü Seyit Yıldız, Tarım Kredi Kooperatifi Bölge Birlik Müdürü İsmail Köse ve Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ'ın katılımıyla ilçe müdürlükleri, sivil toplum örgütleri ve merkez köy muhtarlarına Genç Çiftçi Projesi hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantı da konuşma yapan Tarım Kredi Kooperatifi Bölge Müdür İsmail Köse ve Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ projelerinin hayırlı olmasını diledi.
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Seyit Yıldız ise,"Genç Çiftçi projeleri kapsamında geçen yıl Sivas'ta toplam 5 bin 897 başvuru oldu, bakanlığımız ülke genelinde 15 bin genç çiftçi projesini destekledi, İlimiz için 2016 yılında 8 milyon 820 bin lira ödenek ayrılmış olup toplam 294 proje desteklenmiştir. 2016 yılı içerisinde Genç Çiftçi projesiyle ilimize 161 büyükbaş hayvan projesiyle 966 büyükbaş hayvan, 55 küçükbaş hayvancılık projesiyle 2 bin 200 küçükbaş hayvan ilimiz çiftçilerine kazandırılmıştır. Ayrıca 73 arıcılık ve 5 serbest gezen tavuk işletmesi ilimize proje kapsamında kurulmuştur" dedi.
(UY-Y-)

24.04.2017 11:26:49 TSI
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