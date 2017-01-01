24 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Onkoloji ve Hematoloji hastası çocuklar bayramı doyasıya yaşadı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 12:11
Onkoloji ve Hematoloji hastası çocuklar bayramı doyasıya yaşadı
Onkoloji ve Hematoloji hastası çocuklar bayramı doyasıya yaşadı

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Üniversitesi Hastanesi Çocuk Onkolojisi ve Hematoloji Bölümünde tedavi gören çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda dans etti, halay çekti, bayramı doyasıya yaşadı. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da çocukların bayram coşkusuna ortak oldu.
Mezitli Belediyesi, Çocuk Onkolojisi ve Hematoloji Bölümünde tedavileri süren çocuklar ve aileleri için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda anlamlı bir kutlama gerçekleştirdi. Kutlamalara, Başkan Tarhan da eşi Sembol Tarhan ile birlikte katıldı. Başkan Tarhan, çocuklarla dans etti, oyunlar oynadı, halay çekti. En büyük sürpriz ise çocukların eğlencesine giydikleri palyaço kıyafeti ile renk katan bazı birim amirleri oldu. Gönüllü Palyaçolar Gurubu ve bir otelin destek verdiği etkinlikte, çocuklarla tek tek ilgilenen Tarhan, sohbet ettiği çocukların dileklerinin anında yerine getirilmesini sağladı. Başkan Tarhan, ailelere ve çocuklara çeşitli hediyeler de verdi.
Etkinliği, tedavi gören çocukların bayramını kutlamak ve onlara moral verme amacıyla düzenlediklerini belirten Tarhan, "Tedavi gören minik çocuklarımızla oyunlar oynadık, şarkılar söyledik. Onlarla birlikte bizler de mutlu olduk, doyasıya eğlendik. Çocuklarımıza çeşitli hediyeler vererek, onların yalnız olmadıklarını hissettirmeye çalıştık. Bundan sonra da bu tür etkinliklerimiz devam edecek" dedi.
Öte yandan, Mersin'de fırtına nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları iptal edilirken, Mezitli Belediyesi birçok yerde çocuklara bayram coşkusu yaşattı. Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı farklı kesimden çocuklarla kutlayan Başkan Tarhan, cezaevinde anneleriyle yaşayan çocuklara hediyeler gönderdi. Demokrasi Meydanı'nda Çocuk Ülkesi Derneği ile birlikte düzenlenen etkinliklerde ise çocuklarla çamurdan heykel, tebeşirle duvar boyaması yapan, minik çocuklarla kitap okuyan Tarhan, başarılı sporculara da madalya taktı. Tarhan, Mezitli Kart kullanıcıları arasından çekilen kura ile 23 kişiye de bisiklet dağıttı.
(KYM-Y)

24.04.2017 12:19:44 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Uyuşturucuyu yakan eşini ihbar etti
YEREL

UYUŞTURUCUYU YAKAN EŞİNİ İHBAR ETTİ
Çamaşır sepetinden &quot;boz yılan&quot; çıktı
YEREL

ÇAMAŞIR SEPETİNDEN "BOZ YILAN" ÇIKTI
Yenice, Kırkpınar şampiyonlarını ağırladı
YEREL

YENİCE, KIRKPINAR ŞAMPİYONLARINI AĞIRLADI
Akdeniz Belediyesi, yeni imar yolları açmaya devam ediyor
YEREL

AKDENİZ BELEDİYESİ, YENİ İMAR YOLLARI AÇMAYA DEVAM EDİYOR
'Kırmızı Başlıklı Kız' oyunu Mersin'de sahnelendi
YEREL

'KIRMIZI BAŞLIKLI KIZ' OYUNU MERSİN'DE SAHNELENDİ
Başkan Can: &quot;Birlikte yönetiyoruz, projelerimiz tek tek hayata geçiyor&quot;
YEREL

BAŞKAN CAN: "BİRLİKTE YÖNETİYORUZ, PROJELERİMİZ TEK TEK HAYATA GEÇİYOR"
Silifke'de Mukaddem Parkı açıldı
YEREL

SİLİFKE'DE MUKADDEM PARKI AÇILDI
Mersin'deki fırtına can aldı, hasara yol açtı
YEREL

MERSİN'DEKİ FIRTINA CAN ALDI, HASARA YOL AÇTI
Mersin'de elektrik kesintisi
YEREL

MERSİN'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mersin'deki fırtına
YEREL

MERSİN'DEKİ FIRTINA
Mersin Uluslararası Bisiklet Turu tamamlandı
YEREL

MERSİN ULUSLARARASI BİSİKLET TURU TAMAMLANDI
Bozyazı'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı
YEREL

BOZYAZI'DA 23 NİSAN COŞKUYLA KUTLANDI
Ayağını çapa motoruna kaptırdı
YEREL

AYAĞINI ÇAPA MOTORUNA KAPTIRDI
Mersin'de 23 Nisan kutlaması
YEREL

MERSİN'DE 23 NİSAN KUTLAMASI
1. Mersin Çocuk Festivali
YEREL

1. MERSİN ÇOCUK FESTİVALİ
Mersin'de kuvvetli fırtına can aldı
YEREL

MERSİN'DE KUVVETLİ FIRTINA CAN ALDI
Mersin'in 9 ilçesinde elektrik kesintisi
YEREL

MERSİN'İN 9 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
EN ÇOK OKUNANLAR
İnanılmaz dolandırıcılık yöntemleri
YAŞAM

İNTERNETTEN ALDIĞI TELEVİZYONUN İÇİNDEN BAKIN NE ÇIKTI!

 1
  • 2 Podyumların yıldızıydı, şimdi ise...
  • 3 Nusret bakın nereliymiş...
  • 4 Doğum gününü böyle kutladı!