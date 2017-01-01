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Atakum HEM'den nefes kesen gösteri



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Samsun Maarif Hareketi projesi kapsamında Atakum Halk Eğitim Merkezi(HEM) Müdürlüğünce düzenlenen okullar arası 'Her Yöreden Esintiler' halk oyunları yarışması büyük coşkuya sahne oldu.

Yarışmaya katılan ekipler Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi spor salonunu dolduran vatandaşları büyüledi. Etkinlikte açılış konuşmasını yapan Atakum Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Tanrısever, kültür mirasının gelecek nesillere aktarılmasında halk oyunlarının oldukça önemli bir yerinin olduğunu ifade etti. Usta öğretici Vilyan Yıldız'ın çalıştırdığı Varyant Özel Eğitim Merkezi öğrencilerinin gösterisiyle başlayan yarışmanın ara verilen dakikalarında misafir olarak yarışmaya katılan Kars Sarıkamış Karaurgan Ortaokulu öğrencileri sergiledikleri Samsun yöresi oyunlarıyla izleyenleri coşturdu.



Ödüller verildi

Birbirinden güzel ekiplerin hünerlerini sergilediği ve kıyasıya mücadelenin yaşandığı yarışmanın sonunda; ilkokul düzenlemeli dalında Selin Deryal'ın çalıştırdığı Fahrettin Ulusoy İlkokulu, ortaokullarda Nisa Ak'ın çalıştırdığı Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu, liselerde Cantekin Armağan Aksoy'un çalıştırdığı Kurupelit MTAL birinci oldular. Düzenlemesiz dalda ise ilkokullarda Semanur Us'un çalıştırdığı Seyfi Demirsoy İlkokulu, ortaokullarda Birgül Kol'un çalıştırdığı Mimar Sinan Ortaokulu, liselerde İsmail Özdemir'in çalıştırdığı Atakum Anadolu Lisesi birinci oldular. Birincilik kupaları ve madalyaları İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Coşkun, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nihat Acar, Atakum Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Tanrısever, tarafından verildi.



Emeğin karşılığı

Yarışma sonrası kapanış konuşmasını gerçekleştiren Atakum Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Tanrısever, yarışmaya katılan ekipleri ve velilerini kutlayarak yapılan çalışmanın kurumun emeğini yansıttığını ve muhteşem bir etkinlik olduğunu söyledi.

Etkinlik yarışmaya katılan öğretmen ve usta öğreticiler için düzenlenen moral yemeğiyle son buldu.

(KA-SLH-Y)



24.04.2017 12:20:34 TSI

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