24 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Atakum HEM'den nefes kesen gösteri

24 Nisan 2017 Pazartesi, 12:11
Atakum HEM'den nefes kesen gösteri
Atakum HEM'den nefes kesen gösteri

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Samsun Maarif Hareketi projesi kapsamında Atakum Halk Eğitim Merkezi(HEM) Müdürlüğünce düzenlenen okullar arası 'Her Yöreden Esintiler' halk oyunları yarışması büyük coşkuya sahne oldu.
Yarışmaya katılan ekipler Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi spor salonunu dolduran vatandaşları büyüledi. Etkinlikte açılış konuşmasını yapan Atakum Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Tanrısever, kültür mirasının gelecek nesillere aktarılmasında halk oyunlarının oldukça önemli bir yerinin olduğunu ifade etti. Usta öğretici Vilyan Yıldız'ın çalıştırdığı Varyant Özel Eğitim Merkezi öğrencilerinin gösterisiyle başlayan yarışmanın ara verilen dakikalarında misafir olarak yarışmaya katılan Kars Sarıkamış Karaurgan Ortaokulu öğrencileri sergiledikleri Samsun yöresi oyunlarıyla izleyenleri coşturdu.

Ödüller verildi
Birbirinden güzel ekiplerin hünerlerini sergilediği ve kıyasıya mücadelenin yaşandığı yarışmanın sonunda; ilkokul düzenlemeli dalında Selin Deryal'ın çalıştırdığı Fahrettin Ulusoy İlkokulu, ortaokullarda Nisa Ak'ın çalıştırdığı Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu, liselerde Cantekin Armağan Aksoy'un çalıştırdığı Kurupelit MTAL birinci oldular. Düzenlemesiz dalda ise ilkokullarda Semanur Us'un çalıştırdığı Seyfi Demirsoy İlkokulu, ortaokullarda Birgül Kol'un çalıştırdığı Mimar Sinan Ortaokulu, liselerde İsmail Özdemir'in çalıştırdığı Atakum Anadolu Lisesi birinci oldular. Birincilik kupaları ve madalyaları İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Coşkun, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nihat Acar, Atakum Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Tanrısever, tarafından verildi.

Emeğin karşılığı
Yarışma sonrası kapanış konuşmasını gerçekleştiren Atakum Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Tanrısever, yarışmaya katılan ekipleri ve velilerini kutlayarak yapılan çalışmanın kurumun emeğini yansıttığını ve muhteşem bir etkinlik olduğunu söyledi.
Etkinlik yarışmaya katılan öğretmen ve usta öğreticiler için düzenlenen moral yemeğiyle son buldu.
(KA-SLH-Y)

24.04.2017 12:20:34 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
112 personeline mesai arkadaşlarından son görev
YEREL

112 PERSONELİNE MESAİ ARKADAŞLARINDAN SON GÖREV
Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

SAMSUN MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Samsun'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

SAMSUN'DA FETÖ/PDY OPERASYONU
Bafra'da aşılı ceviz üretim hedefi aşıldı
YEREL

BAFRA'DA AŞILI CEVİZ ÜRETİM HEDEFİ AŞILDI
Atakum'da '23 Nisan' coşkusu
YEREL

ATAKUM'DA '23 NİSAN' COŞKUSU
İlkadımlı çocuklardan büyük performans
YEREL

İLKADIMLI ÇOCUKLARDAN BÜYÜK PERFORMANS
Başkan Yılmaz: &quot;Çocuklar bizim geleceğimizdir&quot;
YEREL

BAŞKAN YILMAZ: "ÇOCUKLAR BİZİM GELECEĞİMİZDİR"
GÜNCELLEME - Samsun'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL

GÜNCELLEME - SAMSUN'DA SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
AVM ziyaretçilerinden şehit ailelerine anlamlı destek
YEREL

AVM ZİYARETÇİLERİNDEN ŞEHİT AİLELERİNE ANLAMLI DESTEK
Şehit jandarma komando onbaşı mezarı başında dualarla anıldı
YEREL

ŞEHİT JANDARMA KOMANDO ONBAŞI MEZARI BAŞINDA DUALARLA ANILDI
Alaçam'da 23 nisan coşkuyla kutlandı
YEREL

ALAÇAM'DA 23 NİSAN COŞKUYLA KUTLANDI
Başkan Yılmaz'ın 23 Nisan konukları
YEREL

BAŞKAN YILMAZ'IN 23 NİSAN KONUKLARI
Bafra'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı
YEREL

BAFRA'DA 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI COŞKUYLA KUTLANDI
Samsun'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL

SAMSUN'DA SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
EN ÇOK OKUNANLAR
İnanılmaz dolandırıcılık yöntemleri
YAŞAM

İNTERNETTEN ALDIĞI TELEVİZYONUN İÇİNDEN BAKIN NE ÇIKTI!

 1
  • 2 Podyumların yıldızıydı, şimdi ise...
  • 3 Nusret bakın nereliymiş...
  • 4 Doğum gününü böyle kutladı!