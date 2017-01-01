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Beyşehir'de elektro şok ile avlanan balıklar ele geçirildi

24 Nisan 2017 Pazartesi, 12:13
Beyşehir'de elektro şok ile avlanan balıklar ele geçirildi
Beyşehir'de elektro şok ile avlanan balıklar ele geçirildi

(Fotoğraflı)

Ali Rıza Önses
KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, su ürünleri kontrol ekiplerinin kolluk kuvvetleriyle birlikte yürüttüğü denetim ve kontrol faaliyetleri kapsamında yasak olmasına rağmen elektro şok ile avlanmış balıklar ve malzemeler ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Beyşehir Gölü'nde 15 Mart'ta başlayan ve üç ay sürecek su ürünleri av yasağı devam ediyor. Beyşehir Gölü'nde, su ürünleri avlanma yasağına rağmen yılın 12 aylık döneminde yasal olmayan yöntemlerden olan elektroşok cihazıyla suya akım vererek balık avladığı tespit edilen kişilere karşı son günlerde etkin bir mücadele yürütülüyor. Beyşehir Gölü'nün Yeniköy kıyılarında 3 gün önce yapılan denetimde elektroşok cihazıyla balık avı yaptığı belirlenen 1 kişi yakalanırken, 3 gün sonrasında ise bu kez farklı bir bölgede aynı yöntemle yapılan kaçak avcılık ekiplerin çalışması sonucu ortaya çıkarıldı. Beyşehir Gölü kıyısında elektroşok yöntemiyle balık avlandığı ve avlanan balıkların motosiklet sepetiyle taşınarak bir barakada gizlendiği yönünde gelen bir ihbar üzerine harekete geçen İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü su ürünleri denetim ve kontrol ekipleri, Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden de yardım istedi. Polis ekiplerinin de desteğiyle Soğla bölgesine gelen görevliler, avda kullanılan malzemeler ile avlanan balıkların kıyıya yakın bir barakada saklandığını belirledi. Ekipler, adresteki bir otomobilin bagajında avlanan sazan balıklarını bulurken, elektroşok cihazı, akü ve akü bağlantı kablosu ile bir kepçeyi ise barakada tespit etti. Ekipler, canlı olduğu belirlenen karnı havyarla dolu sazan balıklarını tekrar göl sularına salarken, avda kullanılan malzemelere ise el koydu.
Su ürünleri av yasağı döneminde, yasal olmayan yollarla su ürünleri avı yaptığı ileri sürülen kişiye su ürünleri denetim ve kontrol görevlileri tarafından 2 bin 325 lira idari para cezası kesildi, ceza toplamda alanın milli park olması sebebiyle iki katı artırılarak 4 bin 650 lira olarak uygulandı.
(ARÖ-AH-Y)

24.04.2017 12:21:45 TSI
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