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Hisarcık Belediyesinin Sukap Projesi start aldı



(Fotoğraflı)



Mustafa Akçay

KÜTAHYA (İHA) - Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Su Kanalizasyon ve Altyapı Projesi (SUKAP) kapsamında İller Bankası ile ortaklaşa yapılacak olan içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekeleri yenileme işinin ihale edildiğini belirtti.

Başkan Fatih Çalışkan, Su Kanalizasyon ve Altyapı Projesi (SUKAP) kapsamında Hisarcık Belediyesi ve İller Bankası ile ortaklaşa yapılacak olan 16 Milyon 295 bin TL. Sözleşme bedelli içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu inşaatı yapım işinin yer tesliminden itibaren 600 günde tamamlanacağını söyledi.

Çalışkan,"İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekeleri yenileme işinin finansmanının yüzde 50'lik kısmı, Belediyemizin Su Kanalizasyon ve Altyapı Projelerini (SUKAP) gerçekleştirme ödeneğinden İller Bankası hesabına aktarılan paradan, kalan yüzde 50'si ise İller Bankasınca Belediyemize açılan krediden sağlanacak. ihaleyi alan, Ekşi İnşaat Taahhüt Madencilik Tic.San.Ltd.Şti, Mayıs ayı içerisinde ilk kazmayı vurup inşaat çalışmalarına başlayacaktır.İlçemize hayırlı olsun" dedi.(MA-EFE)



24.04.2017 12:26:52 TSI

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