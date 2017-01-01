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Başarılı öğrenciler ödüllendirildi



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesindeki Ticaret ve Sanayi Odası, kendi ismini taşıyan okulda spor ve sanat alanlarında başarılı çalışmalarıyla ilçenin ismini duyuran öğrencileri çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası İlköğretim Okulunun spor ve sanat dallarında başarılarıyla ön plana çıkan öğrencileri, Salihli TSO Yönetimi tarafından ödüllendirildi. Okulu ziyaret eden Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel ve yönetim kurulu üyeleri, judo, resim ve şiir dallarında başarılı olmuş öğrencileri, öğretmenleri ve okul Müdürü Şahin Turanlı'yı tebrik etti.

Salihli TSO Başkanı Yüksel, aynı ismi taşıyan okulun başarılarını yakından takip ettiklerini, başarılı öğrencilere teşekkür etmek ve onları daha da şevklendirmek için küçük hediyeler sunduklarını belirtti.

Salihli TSO İlkokulunun 5. sınıf öğrencilerinden Fadime Korkmaz'ın resim dalında, Burcu Yılmaz'ın da şiir dalında Salihli ikincisi olduğu, okulun 7. sınıf öğrencisi Zührenaz Sipahi'nin de Türkiye Judo Federasyonu tarafından Ordu'da düzenlenen Anadolu yıldızlar ligi judo müsabakalarında 32 kg kategorisinde Türkiye ikincisi olduğu öğrenildi. Salihli TSO yönetimi tarafından başarılı öğrencilere hediye verildi.

Salihli TSO İlköğretim Okulu Müdürü Şahin Turanlı, konum itibariyle şehir merkezine uzak ve kapalı spor salonu bulunmayan okulda hiçbir mazeretin arkasına sığınmadan öğrencilerin istedikleri bir spor dalına yönelmeleri ve bütün imkansızlıklara rağmen başarılı olmalarının önemli olduğunu ifade etti.

(BA-SC)



24.04.2017 12:31:55 TSI

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