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Çocuk bayramı bilimsel aktivitelerle kutlandı



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kayseri Bilim Merkezi'nde çeşitli bilimsel aktivitelerle kutlandı. Kayseri Bilim Merkezi'nde 22-23 Nisan tarihlerinde çocuklar için bir dizi etkinlik yapıldı.

Sadece Kayseri'nin değil bölgenin Bilim Merkezi olan Kayseri Bilim Merkezi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel etkinlikler düzenledi. 23 Nisan haftası nedeniyle Kayseri Bilim Merkezi'nde bilimsel şovlar, atölye çalışmaları ve planetaryum gösterileri yapıldı.

Bilim Merkezi'nde hafta sonu çocuklar için Kriptoloji, Renklerin Dansı, Arabalar ve Uzay Merdiveni atölyeleri açıldı. Çocukların bilime olan merakını artırmak için yapılan etkinliklerde çeşitli şovlar gerçekleştirildi. 23 Nisan haftasında ayrıca Kayseri Bilim Merkezi'ndeki planetaryumda çocuklara gökyüzü gözlemi yapma imkanı da sunuldu.

(AÖ-Y)



24.04.2017 12:42:22 TSI

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