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Özaltun, İstanbul'daki fuarda silah üreticileriyle buluştu

24 Nisan 2017 Pazartesi, 12:37
Özaltun, İstanbul'daki fuarda silah üreticileriyle buluştu
Özaltun, İstanbul'daki fuarda silah üreticileriyle buluştu

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Prohunt Av, Silah ve Doğa Sporları Fuarı'nda stant açan Beyşehirli silah üreticileriyle bir araya geldi.
Başkan Özaltun, kendisine eşlik eden Beyşehir Kaymakamı Muzaffer Şahiner, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol, Beyşehir Ticaret Odası Başkanı Salih Gül ve yönetim kurulu üyesi Deniz Öztulum ile birlikte fuardaki Beyşehir bölgesinin av tüfeği üretimi yapan firmaları ziyaret etti. Başkan Özaltun, Kaymakam Şahiner ve beraberindekiler, uluslararası fuarda ilçeyi tanıtabilmek için stant açan tek belediye olan Beyşehir Belediyesi'nin standını da ziyaret etti.
Fuar ziyaretinin ardından geziyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Murat Özaltun, uluslararası fuarda stant açan firmaların büyük bölümünün Beyşehir, Huğlu ve Üzümlü'nün yanı sıra ilçe dışında üretim yapan Beyşehirli hemşehrilerine ait firmaların oluşturduğunu belirterek, bunu yerinde görmenin gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Başkan Özaltun, Beyşehir'in gururu olan bu firmaları katıldıkları bu uluslararası fuarlarda, uzaklıkları ne olursa olsun bu tür ziyaretler yaparak desteklemeye devam edeceklerini ve yanlarında olduklarını hissettirmeyi sürdüreceklerini ifade etti. Özaltun, "Ziyaretimizde de firma yöneticilerimize, üretim yapıp ilçeye ve ülke ekonomisine katma değer vermeleri halinde gerek belediye gerek kaymakamlığımız, gerekse ticaret odası olarak desteklemeye devam edeceğimizi ifade ettik. Bu anlamda, katıldıkları uluslararası fuarda belediye olarak da bir stant açtık, bu standın da sponsorluğunu sağ olsun Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifimiz üstlendi. Burada da ilkleri yaşıyoruz. Antalya EXPO'dan sonra belediye olarak İstanbul'da, Konya dışında yine bir ilki gerçekleştirerek stant açmış olduk. İnşallah önümüzdeki süreçte, yine silah üreticilerimizin Avrupa ülkelerinde katılacakları bir uluslararası fuarda da yalnız bırakmama adına stant açma niyet ve düşüncemiz var. Bu stantları açmaktaki hedefimiz; hem ilçemizi tanıtmak hem de üreticilerimize destek vermektir. Fuara baktığımızda oldukça yoğun bir ziyaretçi yoğunluğu hemen dikkat çekiyor. Av tüfeği üretimi yapan üreticilerimize ve sanayicilerimize bu anlamda teşekkür ediyorum. Nerede olurlarsa olsunlar, onların yanında olan bir Beyşehir Belediyesi var, onların da yanında kurum amirlerimiz, kaymakamımız ve ticaret odamız var" diye konuştu.

"Silah üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"
Beyşehir Kaymakamı Muzaffer Şahiner de, Beyşehir Kaymakamı olarak böylesine önemli bir fuarda Beyşehirli silah üreticileriyle bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, "Bu organizasyonu tertip ederek bizleri bu fuara getiren belediye başkanımıza, ticaret odası başkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Burada gördük ki, her ziyaret ettiğimiz silah üreticisi onlar da devletin, belediyenin, ticaret odasının yanında olduğunu görünce hepsi ayrı bir heyecan duydular. Bundan sonraki süreçte de bütün üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz, çünkü onlar istihdama, ihracata katkı sağlayan insanlarımız" şeklinde konuştu.
Beyşehir Ticaret Odası Başkanı Salih Gül de, silah sektörünün Beyşehir için önemine dikkat çekerek, "Buradaki stantları gezdiğimizde şunu gördük; gerçekten biz bu konuda bölge olarak çok ilerdeyiz, çok ileriye gitmişiz. Ben buradan tüm üretici arkadaşlarımıza burada stant açan tüm üyelerimize gerçekten teşekkür ediyorum. Çünkü Beyşehir'i sadece Türkiye'ye değil, dünyaya tanıtıyorlar. Bu, bizim için önemli. Almanya fuarına da katılmıştık. Orada da aynı duyguları paylaşmıştık ama burada yoğunluk çok daha fazla. Bu bölgemiz adına çok güzel bir gelişme. Ben bizleri yalnız bırakmayan sayın kaymakamım, ilçe başkanım ve özellikle belediye başkanıma sonsuz teşekkürler ediyorum. İnşallah bu ziyaretlerin devamı gelecek diyorum" ifadelerini kullandı.
(ARÖ-AH-Y)

24.04.2017 12:45:34 TSI
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