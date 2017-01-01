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UTSO "Satın Alma Günleri" etkinliği başlıyor



(Fotoğraflı)



Ertunç Öztürk

UŞAK (İHA) - Uşak Ticaret ve Sanayi Odası 27 Nisan Perşembe günü ''Otel Satın Alma Günleri'' etkinliği altında, Uşak'ta ki üretici firmaları bölge otelleriyle buluşturuyor.

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada çevre illerdeki otellerle birlikte yapacağımız bu çalışmalarla ilimizin ticari kapasitesinin arttırılmasını sağlamayı hedeflediklerini belirterek şöyle devam etti; "Bu etkinliğimizle bölgemizde ki turizm ve otelcilik alanında ki üst düzey yöneticileri, satın alma yetkililerini ilimizde ki üretici firmalarla aynı platformda bir araya getiriyoruz. İzmir, Denizli, Afyonkarahisar, Kütahya ve Manisa illerindeki oteller ile üyelerimizi bir araya getireceğiz. Organizasyonumuz tüm üyelerimize açık olacak ama yoğunluğumuzu, otellerin genel alım kalemleri olan gıda ve ev tekstil sektörleri üzerine yönelteceğiz. İlk olarak planladığımız Uşak, Afyonkarahisar ve Kütahya illerinde ki otellerle buluşmamız 27 Nisan da. Şimdiden 12 beş yıldızlı otelden etkinliğe katılım sözü aldık. Projemizi kendileri ile paylaştığımız da hem bölgenin tanıtımı hem de ticareti için çok güzel bir çalışma olacağı görüşünde olduklarını ilettiler. İlimizde ki üreticilerle de görüşmelerimiz devam ediyor. Odamızda gerçekleştireceğimiz organizasyon için ilimize gelecek olan otel müdür ve satın alma yetkililerine ayrıca ilimizin tanıtımını da yapacağız. İllerin kalkınmasında turizm önemli bir yere sahiptir. Kültür tanıtımımız sonrasında diğer otellerden ilimize günübirlik de olsa geziler düzenlemesini bekliyoruz'' dedi.

(EÖ-MB-Y)



24.04.2017 12:45:34 TSI

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