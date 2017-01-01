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"23 Nisan" konulu resim yarışması

- Birincilere 1500 TL, ikincilere 1000 TL, üçüncüler ile "en sempatik resim" ödülünün sahibine 500 TL'lik hediye çeki verildi



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren plastik ambalaj üreticilerinden Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çalışanların çocuklarına yönelik ödüllü resim yarışması düzenledi.

Sosyal sorumluluk kapsamında gerçekleştirilen "23 Nisan" temalı resim yarışmasına, firma çalışanlarının çocukları, iki ayrı yaş grubunda toplam 110 resimle katıldı. Yarışma jürisinin yaptığı değerlendirme sonucunda; 6-9 yaş grubunda Miyase Nur Yıldırım birinci, Beste Kumru Çavuş ikinci, Duru Hirasu Körkün üçüncü oldu. 10-13 yaş grubunda birinciliği Ahmet Çelik elde ederken, Melike Çanak ikincilik, Yaren Sel ise üçüncülük ödülünün sahibi oldu. Ayrıca, "en sempatik resim" ödülüne Hatice Davacı layık görüldü.

Yarışmanın ödülleri, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonla sahiplerine teslim edildi. Birincilere 1500 TL, ikincilere 1000 TL, üçüncüler ile "en sempatik resim" ödülünün sahibine ise 500 TL'lik hediye çeki verildi. Etkinliğe katılan çocuklar, daha sonra hep birlikte "Zaman Avcısı Kargalar" isimli tiyatro oyununu izledi.

(ELF-Y)



24.04.2017 12:52:21 TSI

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