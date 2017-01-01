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Meram'da Miraç kandili coşkusu

24 Nisan 2017 Pazartesi, 12:46
Meram'da Miraç kandili coşkusu
Meram'da Miraç kandili coşkusu

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından Kapu Camisinde Miraç Kandili Özel Programı düzenlendi.
Meram Belediyesi tarafından Kapu Camisinde akşam namazını müteakip başlayan Miraç Kandili Özel Programı, gece ilerleyen saatlere kadar devam etti.
Miraç hadisesinin önemini anlatan Meram Müftüsü Sabri Kütükçü, "Mü'min, etrafında yalnızlaştırılırsa da, kimseler kalmasa da 'Benim Rabbim var' bilinci ve şuuruyla hareket etmeli. Miraç hadisesinin bize kazandırdığı değerlerin başında bu gelir. Hiç kimse kabullenmese bile 'Allah bana yeter' inancı. Bütün yeryüzü karşı koysa bile 'Allah benim yardımcımdır' inancı Müslümanın miracı, Allah'a karşı tevekkül anlayışıdır. İşte Miraç hadisesinin başlangıcında Allah, Peygamberine; 'Üzülme Habibim! Seni değil bütün Mekkeliler, değil Taifliler bütün yeryüzü yalnız bıraksa Ben senin sahibinim' diyor. Onun için peygamberini bir gece Mescid-i Aksa'ya, oradan da kendi katına davet ediyor. Kendi katında, kıyamete kadar gelecek bütün müminlerin miracı olan 5 vakit namazı farz kılıyordu" diye konuştu.
"Miraç, kulun rabbiyle buluşmasıdır"
Miraç hadisesinin sıradan bir yolculuk olmadığına vurgu yapan Müftü Kütükçü, "Miraç hadisesi, İslam tarihinin dönüm noktalarından biri olduğu gibi müminin, iman eden insanın, Allah'a şirk koşmayanların cennetle müjdelendiği bir gecedir. Onun için Miraç, İslam tarihinde farklı bir yeri olan, Efendimizin (S.A.V.) Allah'la buluştuğu günden bugüne Müslüman toplumda farklı bir yeri olan farklı bir gecedir. Onun için Miraç, kulun Rabbiyle buluşmasıdır" dedi.
Meram Müftüsü Sabri Kütükçü, sohbetini dua ile sonlandırdı. Daha sonra Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Meram Müftülüğü İlahi Korosu tarafından Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu. Programdan sonra Meram Belediyesi tarafından vatandaşlara kandil simidi ve ballı süt ikramı yapıldı.
(AH-Y)

24.04.2017 12:54:51 TSI
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