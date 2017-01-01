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Harran Üniversitesinde medya ve ekran bağımlılığı semineri

24 Nisan 2017 Pazartesi, 12:50
Harran Üniversitesinde medya ve ekran bağımlılığı semineri
Harran Üniversitesinde medya ve ekran bağımlılığı semineri

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Harran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu (MYO) tarafından medya ve ekran bağımlılığının insanlar üzerindeki etkileri konulu seminer verildi.
Harran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO tarafından gerçekleştirilen seminere, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Yüksekokul Müdürü Yrd. Doç. Dr. İsmail Koyuncu, Dr.Mirza İnak, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Akan, öğretim elemanları ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Fen Edebiyat Fakültesi Büyük anfide gerçekleştirilen seminerde açılış konuşmasını yapan Yüksekokul Müdürü Yrd. Doç. Dr. İsmail Koyuncu sosyal medya ve ekran konusunda önemli noktalara değinerek, "amaca uygun olarak kullanılmayan, ya da medya etiğinden sapmış bir şekilde işlev yapan iletişim araçları, televizyon ve özellikle de sosyal medya insanlar üzerinde çok etkin zararlara yol açabilmektedir" dedi.
Konuyla ilgili konuşma yapan Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın ise, "Bizim neslin şanslı olduğunu düşünüyorum. Çünkü telefonun zararlarından etkilenmedik, ama yeni nesil teknoloji içinde büyüyor. Korkutmak istemiyorum ama siz bizim yaşımıza geldiğinizde doktorlar, 'teknolojiyi kullanmayın, teknolojiden uzak yaşayın' diyecekler. Belki radyasyondan uzak mağara odalar oluşturulacak. Hastalara, 'gidin o odalarda bir hafta dinlenin' diyecekler. Çünkü bunun zararları hemen kendini göstermiyor, on veya yirmi yıl sonra ortaya çıkıyor" şeklinde konuştu.
Sunumu ve anlatımıyla gençlerin ilgisini çeken Dr. Mirza İnak ise çevrede olup biteni öğrenme isteğinin, insanoğlunun en belirgin özelliklerinden biri olduğunu söyleyerek, "haberdar olma, bilgi edinme, bu isteğe örnektir. Toplumun bilgilenmesinde güçlü bir araç olan sosyal medya bir yandan bilgilendirirken bir yandan da ciddi problemlere yol açmaktadır. Bireylerin kitle iletişim araçlarına ne kadar ulaşabildikleri, ulaştıklarında tercihlerinin neler olduğu ve bu tercihlerin birey sağlığını geliştirmede nasıl etkili kullanılabileceklerinin öğretilmesi gerekliliği doğmuştur. Yapılan araştırmalarda, toplumun sosyal medyada bağımlılık yaşadıkları görülmüştür. Özellikle genç kesimde bu daha belirgin gözlenmektedir. Ortalama bir insanın günde bir kaç saatini televizyonla, bir kaç saatini de internette geçirdiği düşünüldüğünde, durumun iç açıcı olmadığı görülmektedir" ifadelerini kullandı.
Seminer sonunda Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın tarafından Dr. Mirza İnak'a güzel seminer sunumundan dolayı hediye verildi.
(BB-SD-Y)

24.04.2017 12:59:23 TSI
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