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Aydın Ticaret Borsası Kocaeli'yi zeytinyağı ile buluşturdu



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Aydın Ticaret Borsası tarafından yürütülen "Zeytinyağının Pazar Payının Arttırılması" projesi kapsamında tadım ve tanıtım faaliyetlerinin 17.'si Kocaeli'de yoğun katılımla gerçekleşti.



İstanbul Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) ve Aydın Ticaret Borsası Özel Gıda Laboratuvarları A.Ş ortaklığında, Aydın Ticaret Borsası tarafından başvurularak, KOSGEB Başkanlığı tarafından desteklenmeye uygun görülen "Zeytinyağının Pazar Payının Arttırılması" projesi kapsamında, tanıtım ve tadım faaliyetlerinin on yedincisi 22-23 Nisan 2017 tarihlerinde Kocaeli Symbol AVM'de Kocaelililerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Kocaeli Symbol AVM'de gerçekleşen Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım Etkinliğine; Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Ülgen, Meclis Üyesi Ali Çevik, Mustafa Akdam ve Rıza Uyar katılım sağladı.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı, yaptığı açıklamada; "Zeytinyağı Pazar Payının Arttırılması projemiz kapsamında Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım etkinliğimizin on yedincisini Kocaelililerin yoğun katılımı ve ilgisiyle gerçekleştirdik. İki gün süren etkinliğimizde; proje kapsamında hedeflenen 1000 tüketiciye, Uluslararası Zeytin Konseyi (International Olive Council / IOC) tarafından akredite olan Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli uzmanlarımız İdris Kurt ve Celil Oruç tarafından, kaliteli zeytinyağını nasıl ayırt edebilecekleri, kaliteli zeytinyağında olması ve olmaması gereken özellikler hakkında bilgiler verildi. Etkinliğimiz tadım uzmanlarımızın tüketicilerle birebir görüşerek, zeytinyağında olması ve olmaması gereken özellikler anlatılarak ve kaliteli zeytinyağını nasıl ayırt edilebileceklerini tadım yaptırılarak anlatıldığından bilinçli bir tüketici kitlesi oluşturarak, ülkemizde düşük olan zeytinyağı tüketiminin arttırılması amacımıza ulaşacağımızın inancındayız. Projemiz ile tadım ve tanıtım etkinliğini gerçekleştirdiğimiz 17 ilde yaklaşık 17 bin kişiye zeytinyağında olması gereken özellikleri anlattık ve zeytinyağının tadımını yaptırdık. Zeytinyağı sadece yağ değildir. İçermiş olduğu sağlık açısından yararlı bileşenler nedeniyle, aslında ilaç gibi tüketilmesi gereken bir besin maddesidir. Son yıllarda beslenme ile ilgili yapılan araştırmalarda, birçok rahatsızlığı önlemede yararlı olan maddeleri içeren besin maddeleri sıralamasında ön sıralarda zeytinyağı yer almaktadır. Tüketicilerimiz tadım konusunda bu şekilde bilinçlendirildiği takdirde hem tüketim arttırılabilir, hem de tağşiş bir nebze de olsa minimize edilebilir. Projemiz kapsamında tadım ve tanıtım etkinliğimizin devamında Mardin, Sakarya ve Van olmak üzere 3 ilde daha zeytinyağının tadım ve tanıtımını yapacağız. Kocaeli etkinliğimizde desteklerini esirgemeyen Kocaeli Ticaret ve Sanayi Odası'na teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

(MB-E)



24.04.2017 13:01:04 TSI

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