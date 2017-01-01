24 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Aydın Ticaret Borsası Kocaeli'yi zeytinyağı ile buluşturdu

24 Nisan 2017 Pazartesi, 12:52
Aydın Ticaret Borsası Kocaeli'yi zeytinyağı ile buluşturdu
Aydın Ticaret Borsası Kocaeli'yi zeytinyağı ile buluşturdu

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Aydın Ticaret Borsası tarafından yürütülen "Zeytinyağının Pazar Payının Arttırılması" projesi kapsamında tadım ve tanıtım faaliyetlerinin 17.'si Kocaeli'de yoğun katılımla gerçekleşti.

İstanbul Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) ve Aydın Ticaret Borsası Özel Gıda Laboratuvarları A.Ş ortaklığında, Aydın Ticaret Borsası tarafından başvurularak, KOSGEB Başkanlığı tarafından desteklenmeye uygun görülen "Zeytinyağının Pazar Payının Arttırılması" projesi kapsamında, tanıtım ve tadım faaliyetlerinin on yedincisi 22-23 Nisan 2017 tarihlerinde Kocaeli Symbol AVM'de Kocaelililerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.
Kocaeli Symbol AVM'de gerçekleşen Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım Etkinliğine; Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Ülgen, Meclis Üyesi Ali Çevik, Mustafa Akdam ve Rıza Uyar katılım sağladı.
Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı, yaptığı açıklamada; "Zeytinyağı Pazar Payının Arttırılması projemiz kapsamında Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım etkinliğimizin on yedincisini Kocaelililerin yoğun katılımı ve ilgisiyle gerçekleştirdik. İki gün süren etkinliğimizde; proje kapsamında hedeflenen 1000 tüketiciye, Uluslararası Zeytin Konseyi (International Olive Council / IOC) tarafından akredite olan Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli uzmanlarımız İdris Kurt ve Celil Oruç tarafından, kaliteli zeytinyağını nasıl ayırt edebilecekleri, kaliteli zeytinyağında olması ve olmaması gereken özellikler hakkında bilgiler verildi. Etkinliğimiz tadım uzmanlarımızın tüketicilerle birebir görüşerek, zeytinyağında olması ve olmaması gereken özellikler anlatılarak ve kaliteli zeytinyağını nasıl ayırt edilebileceklerini tadım yaptırılarak anlatıldığından bilinçli bir tüketici kitlesi oluşturarak, ülkemizde düşük olan zeytinyağı tüketiminin arttırılması amacımıza ulaşacağımızın inancındayız. Projemiz ile tadım ve tanıtım etkinliğini gerçekleştirdiğimiz 17 ilde yaklaşık 17 bin kişiye zeytinyağında olması gereken özellikleri anlattık ve zeytinyağının tadımını yaptırdık. Zeytinyağı sadece yağ değildir. İçermiş olduğu sağlık açısından yararlı bileşenler nedeniyle, aslında ilaç gibi tüketilmesi gereken bir besin maddesidir. Son yıllarda beslenme ile ilgili yapılan araştırmalarda, birçok rahatsızlığı önlemede yararlı olan maddeleri içeren besin maddeleri sıralamasında ön sıralarda zeytinyağı yer almaktadır. Tüketicilerimiz tadım konusunda bu şekilde bilinçlendirildiği takdirde hem tüketim arttırılabilir, hem de tağşiş bir nebze de olsa minimize edilebilir. Projemiz kapsamında tadım ve tanıtım etkinliğimizin devamında Mardin, Sakarya ve Van olmak üzere 3 ilde daha zeytinyağının tadım ve tanıtımını yapacağız. Kocaeli etkinliğimizde desteklerini esirgemeyen Kocaeli Ticaret ve Sanayi Odası'na teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.
(MB-E)

24.04.2017 13:01:04 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL

AYDIN TİCARET BORSASINDA GÜNLÜK OLUŞAN FİYATLAR
Koyun kuaföründen koyunlara bahar makyajı
YEREL

KOYUN KUAFÖRÜNDEN KOYUNLARA BAHAR MAKYAJI
Hırsızlar soğuk havada arıların uyuşuklaşmasını fırsat bildi
YEREL

HIRSIZLAR SOĞUK HAVADA ARILARIN UYUŞUKLAŞMASINI FIRSAT BİLDİ
ADÜ'lü gençler çocukları 23 Nisan'da da sevindirdi
YEREL

ADÜ'LÜ GENÇLER ÇOCUKLARI 23 NİSAN'DA DA SEVİNDİRDİ
İlekler incir üreticisini umutlandırdı
YEREL

İLEKLER İNCİR ÜRETİCİSİNİ UMUTLANDIRDI
Güreş sezonunu tamamlayan develer bakıma alındı
YEREL

GÜREŞ SEZONUNU TAMAMLAYAN DEVELER BAKIMA ALINDI
Nazilli TEMAD'ta görev değişimi
YEREL

NAZİLLİ TEMAD'TA GÖREV DEĞİŞİMİ
Zeytinyağı ihracatında yüzde 450'lik rekor artış
YEREL

ZEYTİNYAĞI İHRACATINDA YÜZDE 450'LİK REKOR ARTIŞ
İncirliova'da satranç şampiyonları ödüllendirildi
YEREL

İNCİRLİOVA'DA SATRANÇ ŞAMPİYONLARI ÖDÜLLENDİRİLDİ
Nazilli'de engelsiz yaşam için çalışmalar devam ediyor
YEREL

NAZİLLİ'DE ENGELSİZ YAŞAM İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Bozdoğanlı kadınların idolü oldu
YEREL

BOZDOĞANLI KADINLARIN İDOLÜ OLDU
Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan 'Ebeler Haftasını' kutladı
YEREL

EFELER BELEDİYE BAŞKANI MESUT ÖZAKCAN 'EBELER HAFTASINI' KUTLADI
Çerçioğlu, Kuşadası'nda Çocuk Şenliği'ne katıldı
YEREL

ÇERÇİOĞLU, KUŞADASI'NDA ÇOCUK ŞENLİĞİ'NE KATILDI
Aydın'da şüpheli ölüm
YEREL

AYDIN'DA ŞÜPHELİ ÖLÜM
Değişim Koleji'nde Uluslararası Bayram Kutlaması
YEREL

DEĞİŞİM KOLEJİ'NDE ULUSLARARASI BAYRAM KUTLAMASI
Futbol: Spor Toto 2. Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO 2. LİG

En renkli kutlama Kacagür'de yapıldı
YEREL

EN RENKLİ KUTLAMA KACAGÜR'DE YAPILDI
DAHOT 3. Halk Danslar Şenliği büyük ilgi gördü
YEREL

DAHOT 3. HALK DANSLAR ŞENLİĞİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Didim'de 23 Nisan Akbük'te kutlandı
YEREL

DİDİM'DE 23 NİSAN AKBÜK'TE KUTLANDI
Söke Belediyesi'nin Uçurtma Hediyesi Çocukları Sevindirdi
YEREL

SÖKE BELEDİYESİ'NİN UÇURTMA HEDİYESİ ÇOCUKLARI SEVİNDİRDİ
Didim'de Balık-Ekmeğe yoğun ilgi.
YEREL

DİDİM'DE BALIK-EKMEĞE YOĞUN İLGİ.
Didim Belediyesinin Geleneksel Uçurtma Şenliğinden renkli görüntüler
YEREL

DİDİM BELEDİYESİNİN GELENEKSEL UÇURTMA ŞENLİĞİNDEN RENKLİ GÖRÜNTÜLER
Nazilli'de 23 Nisan coşkusu
YEREL

NAZİLLİ'DE 23 NİSAN COŞKUSU
Eğlence'den dönen grup hastanelik oldu
YEREL

EĞLENCE'DEN DÖNEN GRUP HASTANELİK OLDU
EN ÇOK OKUNANLAR
İnanılmaz dolandırıcılık yöntemleri
YAŞAM

İNTERNETTEN ALDIĞI TELEVİZYONUN İÇİNDEN BAKIN NE ÇIKTI!

 1
  • 2 Podyumların yıldızıydı, şimdi ise...
  • 3 Nusret bakın nereliymiş...
  • 4 Doğum gününü böyle kutladı!