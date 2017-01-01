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Kaymakam Dündar'dan mahalle ziyareti

24 Nisan 2017 Pazartesi, 12:54
Kaymakam Dündar'dan mahalle ziyareti
Kaymakam Dündar'dan mahalle ziyareti

(Fotoğraflı)

M. Emin Arvas
VAN (İHA) - Van'ın Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dündar, mahallelerde incelemelerde bulunarak vatandaşların sorunlarını dinledi.
Kaymakam Dündar, ilçeye bağlı Kuskunkıran, Serpmetaş, Kılavuz, Aşağı ve Yukarı Yanıktaş mahallelerinde incelemelerde bulunarak, sorunları yerinde tespit etti. Vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını ve yapılması gereken hizmetleri istişare eden Dündar, "İlçemizde yüze yakın yerleşim birimi bulunmaktadır. Yıllardır yapılması beklenen ancak, bir türlü yapılamayan birikmiş ve çözüm bekleyen sorunlar vardır. Bizler bu sorunları yerinde inceleyerek, yapılması gereken hizmetleri muhtarlarımız ve mahalle sakinlerimizle bir araya gelerek çözüm noktasında paylaşıyoruz. Mahallelerimizin en önemli sorunları özellikle su ve yol problemleridir. Düzensiz su şebekeleri, yetersiz kalan su ambarlarıyla birlikte mahalle aralarında bulunan çamurlu yol sorunlarını tespit ettik. Belediye başkanlığı olarak belediyemizin parasal tüm imkanlarını sadece vatandaşa hizmet götürme için kullanacağız. Devletimiz her ay düzenli olarak belediyemize, halkımıza hizmet yapmak adına para göndermektedir. Bizler bu parayı halkımızın hizmetine harcayarak, 21. yüzyıla uygun şekilde yaşamlarına katkı sunacağız. Havaların düzelmesiyle birlikte mahallelerimizdeki yollara kilitli parke taşı döşeyerek, yol sorununa köklü çözüm bulacağız. Suyu olmayan ya da yeterli su bulamayan mahallelerimizde ise yeni su depoları yaparak, kısmen de olsa mevcut su depolarını büyüterek vatandaşlarımızın su sorununu da ortadan kaldıracağız" dedi.
Mahalle sakinleri ise, özellikle yol ve su sorunları olduğunu dile getirdiler.
(MSA-Y)

24.04.2017 13:02:36 TSI
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