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Ovacık'ta 23 Nisan kutlamaları

24 Nisan 2017 Pazartesi, 13:11
Ovacık'ta 23 Nisan kutlamaları
Ovacık'ta 23 Nisan kutlamaları

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Sidar Eren
TUNCELİ (İHA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, dün yaşanan şiddetli fırtına nedeniyle ertelenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri bugün kutlandı.
Ovacık'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Gözeler İlkokulu bahçesinde program düzenlendi. Programa İlçe Kaymakamı Selim Çomaklı, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Yılmaz, Cumhuriyet Savcısı Tuğrul Doğan, İlçe Emniyet Amiri Ümit Hasan Gümüş, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Cem Kızılyel, kurum amirleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlama töreninde, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar, şiirler okundu. Kutlamalarda öğrencilerin hazırlamış olduğu etkinlikler sahnelendi.
Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile kutlamalar sona erdi.
(SE-HİV-Y)

24.04.2017 13:20:33 TSI
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