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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Büyükşehirden çiftçilere büyük destek

24 Nisan 2017 Pazartesi, 13:15
Büyükşehirden çiftçilere büyük destek
Büyükşehirden çiftçilere büyük destek
- 8 bin çiftçiye tarımsal eğitim verildi

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Sanayi ve tarım kenti özelliğinin yanı sıra 'Dünya Kayısı Başkenti' unvanı ile anılan Malatya'da, tarımın gelişmesi ve alternatif ürünlerin yetiştirilmesi noktasında Malatya Büyükşehir Belediyesi önemli çalışmalar gerçekleştiriyor.
Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde kurduğu Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı kanalıyla 2016 yılında başta kırsal mahalleler olmak üzere il genelinde tarıma ve çiftçilere büyük destekler sağladı. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Tarımsal Projeler Şube Müdürlüğü tarafından Malatya genelinde bilgilendirme ve eğitim çalışmalarının yanı sıra, fidan ve proje desteği, kooperatif kurulumu, alternatif ürün ve parsel hazırlama ile organik gübre üretimi konularında rekor seviyede hizmetler verildi.
8 bin çiftçiye tarımsal eğitim
Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından verilen bilgilere göre, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı personellerince 2016 yılı içerisinde Ziraat Odaları eşliğinde 231 toplantı yapılarak 8 bin 45 çiftçiye tarımsal eğitim verildiği bildirildi. Eğitim toplantılarında üreticilere tarımsal üretim, girdi temini, zirai mücadele, bakım, ekim, dikim, kooperatif ve birlik kurma, hasat ve pazarlama bilgileri ile hibe için proje hazırlanması anlatıldı.
9.4 milyonluk hibe proje hazırlandı
Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından çiftçilere verilen eğitimin yanı sıra hibeli tesis ve araç gereçler için de çiftçiler adına toplamda 161 proje hazırlandı. Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi pazarlanması alanında toplam 1 milyon 962 bin tutarında 64 proje hazırlanırken, arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi ile işlenmesi kapsamında toplam 4 milyon 773 bin tutarında 97 proje hazırlandı. Ayrıca Doğanşehir Savaklı'da, Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin kurulması gerçekleştirilerek, kooperatif için 1 milyon 711 bin lira tutarında bin tonluk Elma İşleme ve Soğuk Hava Deposu projesi hazırlandı. Pütürge'de ise Bal Üreticileri Birliği adına 959 bin liralık proje hazırlanarak Tarımsal Kırsal Destekleme Kurumu (TKDK)' ya sunuldu. Hazırlanan ve gerçekleştirilen toplam 163 projenin proje tutarı ise 9 milyon 405 bin lira.
"1 milyon ücretsiz fidan desteği"
Büyükşehir Belediyesi tarafından eğitim ve proje desteklerinin yanı sıra alternatif ürünlerin yetiştirilmesi amacıyla çiftçilere çeşitli türlerde ücretsiz meyve fidanları dağıtıldı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile yapılan işbirliği sonucunda; 314 bin adet ceviz, 118 bin adet dut, 25 bin adet alıç, 5 bin adet lavanta, 5 bin adet biberiye, 44 bin adet ıhlamur, 8 bin adet üvez, 81 bin adet kızılcık ve 100 bin adet Trabzon hurması olmak üzere 2016 yılında 700 bin dolayında meyve fidanı dağıtırken, bu yıl Nisan ayında da ilçelerde 300 bin olmak üzere genel toplamda 1 milyon fidan, Ziraat Odalarının kontrolünde çiftçilere dağıtıldı.
Kıraç araziler için lavanta denemesi
Malatya'daki tarım ürünlerinin çeşitlendirilmesinin yanı sıra kıraç arazilerde de verimi yüksek uygun ürünlerin yetiştirilmesi için çalışmalar yapan Büyükşehir Belediyesi, lavanta bitkisi üzerinde çalışmalar yaparak, Arguvan Belediyesine ait 42 dekarlık araziye 3 bin adet lavanta fidesi dikti.
Alternatif yem ve gübre çalışmaları
Hayvansal üretimde verim ve kaliteyi artırmak amacıyla da çalışmalar gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, sorgum sudan otu melezi, İtalyan çimi, değişik yonca çeşitleri, korunga, tane mısır, sılajlık mısır parselleri kurarken, arıcılık için de arı otu deneme parselleri tesis etti. Malatya'ya uyum sağlayan kinoa bitkisi parselleri de kurarak çiftçilerin hizmetine sunan Büyükşehir Belediyesi ayrıca kimyasal gübrelere bağımlılığı azaltmak amacıyla da ilçelerde solucan gübresi deneme parselleri tesis etti.
(BT-SD-Y)

24.04.2017 13:23:37 TSI
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