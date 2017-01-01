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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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İstanbullu velilerden Salihli'de konser

24 Nisan 2017 Pazartesi, 13:34
İstanbullu velilerden Salihli'de konser
İstanbullu velilerden Salihli'de konser

(Fotoğraflı)

Behzat Akcan
MANİSA (İHA) - İstanbul Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi (HASAL) Veliler Korosu Manisa'nın Salihli ilçesindeki muhteşem konserle, Salihlililere keyifli bir akşam yaşattı.
Salihli Belediyesi Zafer Keskiner Şehir Tiyatrosunda seyircilerle buluşan İstanbul Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi Veliler Korosu konserine, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, belediye daire müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Sunuculuğunu Ercan Dirikan'ın yaptığı, İstanbul Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi mevcut ve mezun öğrenci velilerinden oluşan koroyu Şef Bülent Ateş yönetti. İki bölüm halinde gerçekleştirilen konserde solistler, ünlü bestekarların hazırladığı eserlerden oluşan ve Türk Sanat Müziği'nin klasikleri arasına giren unutulmaz besteler ile sanatseverlerin gönlünü fethetti.
Konser sonrası koro üyelerine çiçek takdim eden Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, "Öncelikle Salihli'ye hoş geldiniz. HASAL Veliler Korosu bir eğitimci olarak beni çok etkiledi. Başarılı çalışmanın yanı sıra eğitimin olmazsa olmazı siz velilerin bu şekilde bir araya gelmiş olması çok önemli. Koroyu ve okulumuzu kutluyorum" dedi.
(BA-SC)

24.04.2017 13:42:47 TSI
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