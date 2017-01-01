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MHP Baykan ilçe kongresi yapıldı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 13:39
MHP Baykan ilçe kongresi yapıldı
MHP Baykan ilçe kongresi yapıldı

(Fotoğraflı)

Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Baykan ilçe teşkilatı olağan kongresi yapıldı.
MHP Siirt İl Başkanı Fatih Cantürk, MHP Siirt Merkez İlçe Başkanı Nezir Merakçı ve diğer delegelerin katılımıyla ilçe binasında düzenlenen kongrede tek liste ile aday olan Halit Söyüncü 50 delegenin tamamının oyunu alarak başkanlığa seçildi. Destek veren herkese teşekkür eden Söyüncü, ülkenin bekası için bundan sonra da gece gündüz demeden çalışacağını söyledi.
(MND-MP-Y)

24.04.2017 13:47:32 TSI
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