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BAL'a yükselme maçında Bilecikspor'u 4-0 yenen Vitraspor yoluna devam etti



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Türkiye Bölgesel Amatör Lig (BAL) play-out maçında Bilecikspor'u 4-0 yenen Bozüyük temsilcisi Vitraspor yoluna devam etti.

Bilecik 1. Amatör Lig şampiyonu Bilecikspor ile BAL temsilcisi Vitraspor Bilecik Edebali Stadında BAL play-out maçında karşı karşıya geldi. Maça iyi başlayan Vitraspor, maçın başlama vuruşundan itibaren baskısını iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Muhteşem taraftar desteği ile Bilecikspor, rakibine üstünlük kurmaya çalışsa da ikili mücadeleleri hep kaybetti. Maçın 36'ıncı dakikasında sol kanattan gelişen bir Vitraspor atağında ceza sahası dışında bir frikik atışı kazandılar. Topun başına geçen Fatih Tüfek topu ağlara göndererek durumu 1-0'a getirdi. Bu gol sonrası ataklarını devam eden Vitraspor maçın 40'ıncı dakikasında Bielcikspor ceza sahası içindeki karambolda topla buluşan Serkan Çelik topu ağlara göndererek durumu 2-0'a getirdi. Bu gol aynı zamanda ilk yarınında skoru oldu. Devre arası soyunma odasına 2-0 geride giren Bilecikspor taraftarları takımını tribünlere çağırarak destek oldular. İkinci yarıya daha iyi bir oyunla başlayan Bilecikspor, Bayram Noyan'ın getirdiği bir topla ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa Bingöl topu ıskalayarak gol pozisyonundan yararlanamadı. Maçın 59'uncu dakikasında sağ taraftan gelen bir ortada topla buluşan Muhammet Bal, topu ağlara göndererek durumu 3-0 yaptı. Bu gol sonra Bilecikspor kalecisi Hakan Dura maçın orta hakemi Burak Olcar'a uzun süre golü atan oyuncunun topa elle müdahale etti diye itiraz etti. İhtirazlar sonuçsuz kaldı. Maçın 68'inci dakikasında bir pozisyon sırasında rakibine sert bir hareketle bulunan Bileciksporlı oyuncu Yusuf Aydın ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Maçın 75'inci dakikasında 65'inci dakika oyuna giren Bileciksporlu Yusuf Fidan rakibine arkadan sert bir müdahale yapması sonrası direk kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı. Maçın 90+4'üncü dakikasında Fatih Tüfek, kendisinin ikinci takımının 4'üncü golünü attı. Bu gol aynı zamanda maçında skoru olurken, Bilecikspor Vitraspor kalesine gelemeden maç bitti. Bu skorla Vitraspor mücadeke ettiği BAL'da kalırken Bilecik 1. Amatör Lig şampiyonu Bilecikspor seneye tekrar aynı ligde mücadele edecek.

Öte yandan maç öncesi 2016-2017 futbol sezonu Bilecik 1. Amatör Lig şampiyonu Bilecikspor, şampiyonluk kupasını maç öncesi Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun, Bilecik Genlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız ve Futbol İl Temsilcisi Engin Toku'nın elinden aldı.

(CKT-MET-Y)



24.04.2017 13:51:11 TSI

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