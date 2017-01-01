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Aydın Kalkan, "Öğretmen itibarını ve saygınlığını geri istiyor"

24 Nisan 2017 Pazartesi, 13:49
Aydın Kalkan, "Öğretmen itibarını ve saygınlığını geri istiyor"
Aydın Kalkan, "Öğretmen itibarını ve saygınlığını geri istiyor"

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Nisan ayı İl Divan Toplantısını Yeşilhisar'da yaptı. Toplantıya Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, yönetim kurulu üyeleri ve ilçe temsilcileri katıldı. Her ay bir ilçede il divan toplantısını yapan Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şubenin bu ay ki ev sahibi Yeşilhisar Temsilciliği oldu.
Yeşilhisar İlçe Temsilcisi Özay Besim, ilçelerinde eğitimcileri ağırlamaktan mutlu olduklarını, eğitim-öğretimin sorunlarının yerinde tespit edilmesinin önemli olduğunu belirtti,
Toplantıda konuşan Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan önceliklerinin eğitimin kalitesini artırmak olduğunu belirtti. Aydın Kalkan kalite için eğitimcilerin ve tüm eğitim çalışanlarının kendini güvende ve rahat hissetmesi gerektiğini söyledi. Aydın Kalkan, "Öğretmenler her şeyden önce ellerinden alınan itibarlarını ve saygınlıklarını geri istemektedir" ifadelerini kullandı.
Kalkan Melikgazi bölgesinde bir okulda vatandaşın, okul bahçesinde veli olmamasına rağmen nöbet tutan bir öğretmene önce sözlü daha sonra fiziksel saldırıda bulunduğunu belirtti.
Aydın Kalkan, "Öğretmenler öğrencilerin, velilerin, mahalle muhtarının, pazardaki esnafın, şoförlerin, mühendislerin ve tüm meslek gruplarının değerlendireceği kişiler değildir. Öğretmenler bu tür uygulamalarla değersizleştirilmektedir" dedi.
Kalkan, "Biz Milli Eğitim Bakanımızdan, müsteşarımızdan, valilerimizden, eğitim yöneticilerinden öğretmeni destekleyen demeçler ve uygulamalar bekliyoruz" diye konuştu.
Eğitim Bir Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, "Öğretmenler ve eğitim çalışanları araştırmayı, kendilerini geliştirmeyi ve uzmanlaşmayı istemektedir. 147 öğretmen şikayet hattını, her önüne gelenin şikayet dilekçesi vermesini, her şikayete soruşturma açılmasını kesinlikle istememektedir, bizi rahat bırakın biz işimizi yapalım biz eğitimciyiz kimsenin şamar oğlanı değiliz öğretmene saygı sevgi beklemekteyiz" dedi.
(AÖ-Y)

24.04.2017 13:57:56 TSI
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