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Muş Valiliğinden 'dolandırıcılık' uyarısı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 14:05
Muş Valiliğinden 'dolandırıcılık' uyarısı

Nejdet Armağan
MUŞ (İHA) - Muş Valiliği, valilik ismini kullanarak bağış talebinde bulunan ve emniyetten geldiklerini belirterek bazı kamu kurumlarında bilgi ve belge talep edenlere itibar edilmemesini istedi.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı kötü niyetli kişilerin özellikle iş adamlarını hedef aldıkları ve Muş Valiliği Özel Kalemden aradıklarını söyleyerek hayır amaçlı harcamalar yapılacağını belirterek, hesap numarası verdikleri, iş adamlarından ve iş sahiplerinden bağışta bulunmalarını talep ettikleri belirtildi. Açıklamada, "Hiçbir valilik, telefonla 'bazı engelli vatandaşlarımıza tekerlekli sandalye alacağız, ilaç alıp tedavi ettireceğiz', diyerek telefon görüşmesi yapmaz. Eğer valilik makamı görüşürse, yüz yüze görüşür ve bir talep varsa şahsen iletilir. İş adamlarımız ve vatandaşlarımız; sizi telefonla arayarak kendisini Valilik Özel Kalem Müdürü olarak tanıtıp, bankaya para yatırmanızı isteyenlere asla inanmayın. Kimlik ve kredi kartı bilgilerinizi sakın paylaşmayın. Böyle bir durumla karşılaşmanız halinde lütfen hemen 155 Polis İmdat hattını arayın ya da en yakın emniyet birimine müracaat edin. Ayrıca bazı kamu kurumlarına da emniyetten geldiklerini söyleyen şahısların bazı bilgi ve belge talep ettikleri yönünde duyumlar alınmıştır. Tüm kamu kurum ve kuruluş yetkililerin görevli personellerini bu hususta uyarmaları da önem arz etmektedir. Bu tür girişimleri bertaraf etmek adına personelin ve kurum amirlerinin dikkatli olması, daha sonra telafisi mümkün olmayan durumların önlenmesi için hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir" denildi.
(MSA-Y)

24.04.2017 14:13:23 TSI
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