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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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'Yedi Kocalı Hürmüz' Ortaca'da sahnelendi

24 Nisan 2017 Pazartesi, 14:08
'Yedi Kocalı Hürmüz' Ortaca'da sahnelendi
'Yedi Kocalı Hürmüz' Ortaca'da sahnelendi

(Fotoğraflı)

Cihat Cura
MUĞLA (İHA) - Ortaca ilçesinde Sığla Tiyatro Topluluğu tarafından Yedi Kocalı Hürmüz oyunu sahnelendi.
Ortaca Kent Konseyi Eğitim ve Kültür Çalışma Gurubu Sığla Tiyatro Topluluğu 1 senelik gurup çalışması ile hazırlanan oyunu 21-22 Nisan tarihleri arasında Ortaca Ortaokulu Konferans Salonunda sahneledi.
Oyunu, Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik ve CHP Ortaca İlçe Başkanı Mehmet Sertkaya'da izledi. Oyun sonunda Başkan Karaçelik tarafından Sığla Tiyatro Topluluğu üyelerine çiçek takdim edildi.
Sığla Tiyatro Topluluğu üyesi Cömert Kozak, Ortaca Folklor Araştırma ve Eğitim Derneği ile Ortaca Kent Konseyinin katkılarıyla, Türk mizahının önemli isimlerinden Sadık Şendil tarafından yazılmış Yedi Kocalı Hürmüz oyununu Ortacalı tiyatro severler ile buluşturmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.
Kozak, bölgede yaşayan sanatseverlere desteklerinden dolayı teşekkür ettiklerini de sözlerine ekledi.
Oyunda sahne alan isimler ise şu şekilde; Asiye Turbalıoğlu, Neslihan Çakır, Dilan Başak Uludağ, Özcan Taluy Koç, Uğur Özbağ, Onur Can Şaşmaz, Onur Yılmaz, Kenan Turbalıoğlu, Cömert Kozak, Baran Kayaoğlu, İzzettin Gülşen, Gül Bülbül, Sezin Kanneci, ElfideDuru, Sabriye Künkçü
(CC-MB-Y)

24.04.2017 14:16:52 TSI
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