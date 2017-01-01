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Yavuzeli'nde Miraç Kandili ibadetlerle Geçirildi



(Fotoğraflı)



Mahmut Genç

GAZİANTEP (İHA) - Yavuzeli ilçesinde Miraç Kandili nedeniyle tüm Müslümanlar camiye akın ederek ellerini semaya açtı. Miraç Kandili nedeniyle gündüz oruç tutan vatandaşlar, geceyi ise camilerde ibadetle geçirdi.

Miraç Kandili nedeniyle Yavuzeli ilçesindeki tüm camilerde mevlit okundu. İlçe Müftüsü Abdullah Yıldırım, Hacı Hasan Alaparmak Camisinde, Cami İmam Hatipleri Ahmet Yüksekkaya, Mehmet Uykut, Hicret Camisinde, Eşref Agırman, Merkezi Cami'nde ise Recep Aydın ve Mustafa İlyas Cami İmam Hatipleri tarafından Mevlid-i Şerif okundu. duaların edildiği mevlitte, İlçe Müftüsü Abdullah Yıldırım, Miraç Kandili ve önemi hakkında cemaate bilgiler verdi. Miraç Kandilinin öneminden bahseden Müftü Yıldırım, "Er yada geç hepimiz o toprağın altına gireceğiz giremeyeceğimizin garantisini veremeyiz. Miraç kandilini en güzel şekilde ihya etmeye çalışmalıyız. Cenabı Allah'ın bizleri bu gibi mübarek gecelere tekrar kavuşturmasını ve bu geceleri en güzel şekilde değerlendirmeyi hepimize nasip eylesin" dedi. Kandil programına İlçe merkezinde bulunan üç camide çok sayıda vatandaşın katıldığı görüldü. Kılınan namazın ardından dualar edildi.

Hayırseverler tarafından ise mevlite katılanlara çeşitli ikramlar yapıldı

(SD-Y)



24.04.2017 14:28:39 TSI

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