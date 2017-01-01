24 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yavuzeli'nde Miraç Kandili ibadetlerle Geçirildi

24 Nisan 2017 Pazartesi, 14:19
Yavuzeli'nde Miraç Kandili ibadetlerle Geçirildi
Yavuzeli'nde Miraç Kandili ibadetlerle Geçirildi

(Fotoğraflı)

Mahmut Genç
GAZİANTEP (İHA) - Yavuzeli ilçesinde Miraç Kandili nedeniyle tüm Müslümanlar camiye akın ederek ellerini semaya açtı. Miraç Kandili nedeniyle gündüz oruç tutan vatandaşlar, geceyi ise camilerde ibadetle geçirdi.
Miraç Kandili nedeniyle Yavuzeli ilçesindeki tüm camilerde mevlit okundu. İlçe Müftüsü Abdullah Yıldırım, Hacı Hasan Alaparmak Camisinde, Cami İmam Hatipleri Ahmet Yüksekkaya, Mehmet Uykut, Hicret Camisinde, Eşref Agırman, Merkezi Cami'nde ise Recep Aydın ve Mustafa İlyas Cami İmam Hatipleri tarafından Mevlid-i Şerif okundu. duaların edildiği mevlitte, İlçe Müftüsü Abdullah Yıldırım, Miraç Kandili ve önemi hakkında cemaate bilgiler verdi. Miraç Kandilinin öneminden bahseden Müftü Yıldırım, "Er yada geç hepimiz o toprağın altına gireceğiz giremeyeceğimizin garantisini veremeyiz. Miraç kandilini en güzel şekilde ihya etmeye çalışmalıyız. Cenabı Allah'ın bizleri bu gibi mübarek gecelere tekrar kavuşturmasını ve bu geceleri en güzel şekilde değerlendirmeyi hepimize nasip eylesin" dedi. Kandil programına İlçe merkezinde bulunan üç camide çok sayıda vatandaşın katıldığı görüldü. Kılınan namazın ardından dualar edildi.
Hayırseverler tarafından ise mevlite katılanlara çeşitli ikramlar yapıldı
(SD-Y)

24.04.2017 14:28:39 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne bir günde 90 bin ziyaretçi
YEREL

GAZİANTEP HAYVANAT BAHÇESİ'NE BİR GÜNDE 90 BİN ZİYARETÇİ
Hayvanat bahçesine bir günde 90 bin ziyaretçi
YEREL

HAYVANAT BAHÇESİNE BİR GÜNDE 90 BİN ZİYARETÇİ
&quot;İş Sağlığı Ve Güvenliği Fuarı&quot; 4 Mayıs'ta Başlıyor
YEREL

"İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ FUARI" 4 MAYIS'TA BAŞLIYOR
Mümessil Derneğinden Neccar'a plaket
YEREL

MÜMESSİL DERNEĞİNDEN NECCAR'A PLAKET
Çocuklar için de şimdi Gaziantep zamanı
YEREL

ÇOCUKLAR İÇİN DE ŞİMDİ GAZİANTEP ZAMANI
Çocukların, Coşkun Aral ile foto safari keyfi
YEREL

ÇOCUKLARIN, COŞKUN ARAL İLE FOTO SAFARİ KEYFİ
Gaziantepsporlu Rajtoral'ın evinde ölü bulunması
YEREL

GAZİANTEPSPORLU RAJTORAL'IN EVİNDE ÖLÜ BULUNMASI
İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı
YEREL

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ FUARI
Sivrisinek ısırığı ile gelen tehlike, Sıtma
YEREL

SİVRİSİNEK ISIRIĞI İLE GELEN TEHLİKE, SITMA
GKV'li Dila Baloğlu satrançta yine şampiyon oldu
YEREL

GKV'Lİ DİLA BALOĞLU SATRANÇTA YİNE ŞAMPİYON OLDU
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL

GAZİANTEP TİCARET BORSASI
Gaziantepsporlu Rajtoral'ın evinde ölü bulunması
YEREL

GAZİANTEPSPORLU RAJTORAL'IN EVİNDE ÖLÜ BULUNMASI
Patrondan traktör satışı
YEREL

PATRONDAN TRAKTÖR SATIŞI
GÜNCELLEME - Gaziantepsporlu Rajtoral evinde ölü bulundu
YEREL

GÜNCELLEME - GAZİANTEPSPORLU RAJTORAL EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
Gaziantepsporlu Rajtoral evinde ölü bulundu
YEREL

GAZİANTEPSPORLU RAJTORAL EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
Basketbolda maçın ardından
YEREL

BASKETBOLDA MAÇIN ARDINDAN
Spor Toto Basketbol Süper Ligi
YEREL

SPOR TOTO BASKETBOL SÜPER LİGİ
Gaziantep'te inşaat duvarı çöktü: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL

GAZİANTEP'TE İNŞAAT DUVARI ÇÖKTÜ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Çocuklar Coşkun Aral ile foto safari yaptı
YEREL

ÇOCUKLAR COŞKUN ARAL İLE FOTO SAFARİ YAPTI

Şahinbey Belediyesi uçurtmalarıyla gökyüzünü renklendirdi
YEREL

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ UÇURTMALARIYLA GÖKYÜZÜNÜ RENKLENDİRDİ
Yavuzeli'nde makam koltukları çocukların oldu
YEREL

YAVUZELİ'NDE MAKAM KOLTUKLARI ÇOCUKLARIN OLDU
Gaziantep Zooloji ve Doğa Müzesi açıldı
YEREL

GAZİANTEP ZOOLOJİ VE DOĞA MÜZESİ AÇILDI
Kutlu Doğum Haftası
YEREL

KUTLU DOĞUM HAFTASI
Cerablus'ta 23 Nisan coşkusu
YEREL

CERABLUS'TA 23 NİSAN COŞKUSU
EN ÇOK OKUNANLAR
İnanılmaz dolandırıcılık yöntemleri
YAŞAM

İNTERNETTEN ALDIĞI TELEVİZYONUN İÇİNDEN BAKIN NE ÇIKTI!

 1
  • 2 Podyumların yıldızıydı, şimdi ise...
  • 3 Nusret bakın nereliymiş...
  • 4 Doğum gününü böyle kutladı!