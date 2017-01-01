YEREL HABERLER / BAYBURT HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yavuz Donat'tan Başkan Memiş'e ziyaret

Yavuz Donat'tan Başkan Memiş'e ziyaret



(Fotoğraflı)



BAYBURT (İHA) - Bir dizi temasta bulunmak için Bayburt'a gelen Sabah Gazetesi yazarlarından Yavuz Donat Belediye Başkanı Mete Memiş'i makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Memiş Yavuz Donat gibi usta bir gazeteciyi Bayburt'ta ağırlamaktan mutlu olduklarını ifade ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Bayburt'a Özgü Hediyeler Takdim Edildi

Belediye Başkanı Memiş'e kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür eden Donat ise Bayburt'ta bulunmaktan dolayı memnun olduklarını ifade ederek, Başkan Memiş'e görevinde başarı temennisinde bulundu. İl Genel Meclisi Başkanı Yusuf Elçi ile Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yumak'ın da yer aldığı ziyaret, Belediye Başkanı Memiş'in Yavuz Donat'a Bayburt kültüründe önemli yer tutan ehramdan kravat ve Bayburt taşından yapılmış Bayburt Saat Kulesi biblolarından hediye etmesinin ardından sona erdi.

(YY-AT-Y)



24.04.2017 14:35:27 TSI

NNNN

