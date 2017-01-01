24 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BAYBURT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yavuz Donat'tan Başkan Memiş'e ziyaret

24 Nisan 2017 Pazartesi, 14:27
Yavuz Donat'tan Başkan Memiş'e ziyaret
Yavuz Donat'tan Başkan Memiş'e ziyaret

(Fotoğraflı)

BAYBURT (İHA) - Bir dizi temasta bulunmak için Bayburt'a gelen Sabah Gazetesi yazarlarından Yavuz Donat Belediye Başkanı Mete Memiş'i makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Memiş Yavuz Donat gibi usta bir gazeteciyi Bayburt'ta ağırlamaktan mutlu olduklarını ifade ederek çalışmalarında başarılar diledi.
Bayburt'a Özgü Hediyeler Takdim Edildi
Belediye Başkanı Memiş'e kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür eden Donat ise Bayburt'ta bulunmaktan dolayı memnun olduklarını ifade ederek, Başkan Memiş'e görevinde başarı temennisinde bulundu. İl Genel Meclisi Başkanı Yusuf Elçi ile Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yumak'ın da yer aldığı ziyaret, Belediye Başkanı Memiş'in Yavuz Donat'a Bayburt kültüründe önemli yer tutan ehramdan kravat ve Bayburt taşından yapılmış Bayburt Saat Kulesi biblolarından hediye etmesinin ardından sona erdi.
(YY-AT-Y)

24.04.2017 14:35:27 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Bayburt'ta 4 evin çatısı uçtu
YEREL

BAYBURT'TA 4 EVİN ÇATISI UÇTU
Bayburt'ta 23 Nisan coşkusu
YEREL

BAYBURT'TA 23 NİSAN COŞKUSU
Koreliler Cirit'e hayran kaldı
YEREL

KORELİLER CİRİT'E HAYRAN KALDI
EN ÇOK OKUNANLAR
İnanılmaz dolandırıcılık yöntemleri
YAŞAM

İNTERNETTEN ALDIĞI TELEVİZYONUN İÇİNDEN BAKIN NE ÇIKTI!

 1
  • 2 Podyumların yıldızıydı, şimdi ise...
  • 3 Nusret bakın nereliymiş...
  • 4 Doğum gününü böyle kutladı!