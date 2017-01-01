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Tuşba'da ortak sınavlar öncesi toplantı



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van'ın Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortak sınavlar öncesi bir toplantı yapıldı.

Güzin Dinçkök Ortaokulunun konferans salonunda düzenlenen toplantıya Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, Şube Müdürü A. Baki Karabulak ve okul müdürleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Muhlis Ceylani, öğrencilerin heyecanlarını canlı tutarken, streslerini de kontrol altında tutmalarını uzman desteğiyle sağlamak gerektiğini söyledi. Ceylani, "Fazla heyecan sıkıntıya sebep olabilir. Sınav günü stresli olur, sıkıntı yaşar. Bunu yılların tecrübesi, rehber öğretmenlerimizin de konuya dair mantıklı çözümleriyle birlikte çözeriz inşallah. Koçluk sistemi birçok okulumuzda uygulanıyor ve koçluk sistemiyle birlikte öğretmenlerimiz öğrencilerimizi tanıyorlar. Hangi öğrencilerin kaygı düzeyi nedir, ne aşamadadır, bunlarda biliniyor" dedi.

Veli izinlerinin de önemine değinen Ceylani, "TÜBİTAK, bilim şenlikleri, okulöncesi etkinlikler, gösteriler ve diğer faaliyetler yapıldığı zaman, veli izin belgesi olmadan çocuğumuzu okul dışına bile çıkarmayalım. İletişim ile ilgili tavrınız ve tarzınız öğretmenlere ve velilere yönelik makul mizacımızı gösterelim. İnsanlarımız sizlere çözüm noktasında gelir ve sizin kimseyi kırmadan, üzmeden, rencide etmeden çözüm üretebiliriz. Dönem sonu itibari ile ilgili geziler çok olacak ve onlarla ilgili tedbirlerinizi almanız lazım. Zararlı alışkanlıklarla mücadele, okul önündeki güvenlik tedbirleri, çocukların zaman zaman bir yerlere gitmesi ve gelmesi ile ilgili de tedbirlerinizi almanızı istiyorum. Birçok branşta ilçe, il ve Türkiye birinciliğine doğru arkadaşlarımız gitti, onlara da teşekkür ediyorum ve onlarla da ilgili biz bütün verilerimizi toplamaya çalıştık ve onlarla ilgili geniş katılımlı bir ödül töreni yapacağız" diye konuştu.

"Okul yöneticisi olarak stres ve sıkıntı yapmadan, problem çıkarmadan ve makul çerçevede motive ederseniz, çocuklarımız yakın süreçte başarılı olurlar" diyen Ceylani, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ben şimdiden bütün öğretmenlerimize, velilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyor; TEOG ve LYS'de tüm öğrencilerimize başarılar dilerim."

Yapılan konuşmanın ardından Şube Müdürü A. Baki Karabulak tarafından slayt sunumu eşliğinde 2017 yılı ortak sınavlarda dikkat edilecek hususlar hakkında bilgiler verildikten sonra, okul müdürlerinin sorunları dinlendi.

(MSA-Y)



24.04.2017 15:01:32 TSI

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