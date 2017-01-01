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Adıyaman Ziraat Odaları İl Koordinasyon toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Mehmet Salih Şahan başkanlığında gerçekleştirildi.

Adıyaman Ziraat Odasında Başkan Mehmet Salih Şahan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Bekir Şinasi Özdemir, Kahta Ziraat Odası Başkanı F.Rüştü Zorlu Turanlı, Besni Ziraat Odası Başkanı İsmail Sümer, Tut Ziraat Odası Başkanı Ahmet Özen, Sincik Ziraat Odası Başkanı Kadir Altıntel, Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Doğan Güven ve Samsat Ziraat Odası Başkanı Bülent Fırat katıldı.

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu toplantısı ile ilgili açıklama yapan İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Salih Şahan, yapımı devam eden ve ihale sürecinde bulunan barajlar, enerji, Adıyaman tütünü ve toplulaştırma çalışmaları konularıyla ilgili konuştu.

Başkan Şahan hububatlarda gözle görülür bir gelişme olduğunu söyleyerek, "Hasat sezonu yaklaşmaktadır. Bu sene Rabbimiz rahmetini bizden esirgemedi. Yağışlar zamanında ve yeterli düzeyde yağdı. Dolayısıyla yüksek bir kalite ve rekolte beklemekteyiz" dedi.

Çiftçilere uyarılarda bulunan Başkan Şahan, "Henüz erken ama olası bir süneyle karşılaşıldığında, çiftçilerimiz gerek ziraat odalarımıza ve gerekse Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine kati suretle bildirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde beklediğimiz yüksek rekolte ve kalitede düşüş yaşanacaktır. Toplantımıza katılımıyla bizleri onurlandıran ve her daim desteklerini bizlerden esirgemeyen Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Şinasi Özdemir'e tüm oda başkanlarımız adına şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

(AHM)



24.04.2017 15:03:06 TSI

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