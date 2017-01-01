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Büyükşehir'den öğrencilere TEOG semineri

24 Nisan 2017 Pazartesi, 15:29
Büyükşehir'den öğrencilere TEOG semineri
Büyükşehir'den öğrencilere TEOG semineri

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Çocuk Meclisi tarafından TEOG'a girecek öğrencileri yönelik "Sınav kaygısı ve sınav başarısı" semineri düzenlendi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Çocuk Meclisi, TEOG'a girecek Neriman Osman Akça Ortaöğretim Okulu 8. Sınıf öğrencilerine yönelik "Sınav kaygısı ve sınav başarısı" konulu seminer düzenlendi. Çatalçeşme Oda Tiyatrosunda NLP Uzmanı Barış Balcı ve Uzman Psikolog Halil Sagat tarafından gerçekleştirilen seminerde, öğrencilere sınav öncesi ve sınav anında yapmaları gereken konular hakkında bilgiler verildi. TEOG'a girecek 8. Sınıf öğrencilerinin dikkat etmeleri gereken konuları tek tek anlatan Balcı, çocukların özellikle kendilerine güvenmeleri ve inanmaları konusunda cesaretlendirilmeleri gerektiğini belirtti.

Aşırı kaygıya dikkat
Uzman Psikolog Halil Sağat ise belirli aralıklar çerçevesinde kaygının normal olduğunu belirterek, "Sınav anında ya da sınava giderken 'acaba başarabilir miyim, ailemin yüzüne nasıl bakarım' gibi aşırı düşünceler bedensel anlamda da çok yoğun kaygıya girmenize neden olur. Bu ve benzeri davranışlar yoğun kaygının getirdiği olumsuzluktur. Yaptığımız işe karşı motive olmak istiyorsak optimal düzey diye ifade ettiğimiz yani sınırlı düzeyde kaygı hissetmek zorundayız. Bunun yanında olumsuz düşünceler de sizi negatif yönde etkiler" dedi.
(SÇ-SÇ-Y)

24.04.2017 15:37:41 TSI
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