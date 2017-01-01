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112 personeline "23. Temel Modül Eğitimi" verilmeye başlandı



(Fotoğraflı)



Gökten Ceylan

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 112 Acil Servis personeline yönelik temel meslek uygulamalarının yer aldığı "23. Temel Modül Eğitimi" verilmeye başlandı.

İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Birimi tarafından 24-28 Nisan 2017 tarihleri arasında 18 kursiyere verilecek eğitimde "temel yaşam desteği, solunum sıkıntılı hastaya yaklaşım, entübasyon, ritim tanıma ve EKG, periarrest ritimler, obstetrik aciller, travma, acil olgular triaj, şok ve damar yolu" dersleriyle beraber maket üzerinde "simülasyonlu vaka çalışmaları ve uygulamaları" yapılacak. Kursiyerler kurs sonunda teorik ve pratik sınava tabi tutularak başarılı olanlar sertifika almaya hak kazanmış olacaklar. Eğitimlerde, ASHEP belgeli doktor ve ATT'lerden oluşan eğitmenler görev alıyor.

(GC-



24.04.2017 15:53:11 TSI

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