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Toroslar'da Köyler Arası Futbol Turnuvası başladı



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MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi'nin bu yıl 10'uncusunu düzenlediği "Köyler Arası Geleneksel Futbol Turnuvası", Çavuşlu ile Aladağ Mahalleleri arasında oynanan açılış maçı ile başladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında başlatılan ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda finali oynanacak olan turnuvada, 45 köy (mahalle) takımı şampiyonluk için sahada mücadele edecek.

Koray Aydın Stadı'nda gerçekleştirilen ve takım taraftarlarının yoğun ilgi gösterdiği açılış maçını, Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna da izledi. Maç öncesinde bir konuşma yapan Başkan Tuna,

bu yıl 10'uncusunu düzenledikleri ve 122 karşılaşmanın yapılacağı turnuva ile amaçlarının, köyler arasındaki diyaloğun, kaynaşmanın ve dostlukların daha da artması olduğunu söyledi. Turnuvaya bu yıl da büyük bir katılımın olduğunu belirten Tuna, sporun birleştirici özelliğini de bu turnuvada yaşattıklarını vurguladı. Tuna, "23 Nisan'da başlattığımız ve 30 Ağustos'ta Gözne ya da Ayvagediği Mahallelerimizde final maçı ile sonlandıracağımız turnuvamız, çok uzun bir maraton ile sonuçlanacak. 10 yıldır şehrimizdeki merkez köylerimiz arasında hem gençlerimizin birbirleriyle kaynaşmaları hem de ileride umut vaat eden yetenekli sporcu kardeşlerimizi gün yüzüne çıkarma yönünde önemli bir turnuvayı organize ediyoruz. Bu yıl rekor bir katılım var. Şu an mahalle olan 45 köy takımımız iştirak ettiler. Her takımda 20 kişi yer alıyor. 45 ile 20'yi çarptığınız zaman 900 insanın yüreği 30 Ağustos'a kadar futbol ile çarpacak" dedi.

Sporun birleştirici bir unsur olduğunu ifade eden Tuna, "Köyler arası futbol turnuvası sadece Mersin özelinde değil, Türkiye genelinde de federasyon tarafından takdir görmüş ve tarafımıza verilen plaketle organizasyonu en iyi düzenleyen belediye olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Başlattığımız bu turnuvanın kazasız belasız, fair play ölçüsünde geçmesini diliyorum.122 karşılaşmanın yapılacağı turnuvamızda hakemlerimiz de görev yaparak, tecrübelerini daha da arttıracaklardır. Bu anlamda da turnuvamız çok özellikli bir organizasyondur. Hafta sonları tribünlerde ailelerin ve köylülerin gelip destekleyeceği maçlar çıksın istiyoruz. Bütün takımlarımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 97'nci yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kutlayan Tuna: "23 Nisan, dünyanın ilk ve tek çocuk bayramı olma özelliğini taşımaktadır. Ülkemizin kurtarıcısı, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, ilk meclisin açıldığı 23 Nisan 1920 gününü ulusumuza aynı zamanda çocuk bayramı olarak ilan etmiş ve bu yönüyle de Atatürk dünya ölçeğinde eşsiz liderliğini bir kez daha kanıtlamıştır. Çocuklarımız geleceğimiz, gençlerimiz umudumuzdur" ifadelerini kullandı.

Tuna daha sonra Çavuşlu ve Aladağ Mahalleleri arasında oynanan ve Çavuşlu'nun 3-0 galip geldiği karşılaşmanın başlama vuruşunu yaptı.

(KYM-Y)



24.04.2017 16:10:45 TSI

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