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Tarihi Kentlerin projelendirilecek alanları gezildi

24 Nisan 2017 Pazartesi, 16:02
Tarihi Kentlerin projelendirilecek alanları gezildi
Tarihi Kentlerin projelendirilecek alanları gezildi

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - DAP İdaresi'nin 2016 yılı yatırım programında yer alan ve tarihi kent bölgelerinin bir bütün halinde korunarak sonraki nesillere aktarılmasını amaçlayan projelerin tanıtım toplantıları Malatya ve Bitlis'te yapıldı.
DAP İdaresi'nin "Tarihi Kent Bölgelerinin Canlandırılması ve Tanıtımı Projesi" kapsamında, projelendirilecek alanların tanıtım toplantılarının ardından, projeyi yapacak uzmanlar tarafından nasıl bir çalışması yapılması konusunda da gerekli çalışmalar başlatılarak, ilk etapta, söz konusu proje alanları gezildi.
DAP Bölgesinde belirlenen üç pilot bölge (Bitlis-Ahlat, Malatya Yeşilyurt ve Arapgir) üzerinde yoğunlaşarak Kentsel Tasarım Projelerinin hazırlanması için projelendirilecek alanları birlikte gezen DAP İdaresi ile yerel yönetici ve projelendirme çalışması yapacak uzmanlardan oluşan ekipler, arazi yapısı dikkate alınarak nasıl bir çalışma yapılması gerektiği konusunda fikir teatisinde bulundular. Yapılacak tasarım projeleri doğrultusunda işlevsellendirme ile tarihi ve kültürel miras alanlarının yaşayan alanlar haline gelmesi ve sonraki kuşaklara kadim medeniyetin aktarılması önem arz ediyor.
Tescili bulunup, yok olmaya yüz tutmuş ve kaynak eksikliği nedeni ile projelendirilemeyen eserlerin projelendirilmesinin sağlanması, bölgenin turizm gelirlerinden alacağı payın arttırılması, turizm sektörünün gelişmesiyle, istihdam sorununun çözülmesi projenin amaçları arasında yer alıyor.
YEŞİLYURT'TA İNCELEME
Vakfıkebir Camisinin olduğu Dereboyu tarihi Yeşilyurt evlerinin bulunduğu alanı kapsayan alanı DAP İdaresi Başkan Yardımcısı Volkan Güler, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Meltem Kavuk'la birlikte gezdi. Projelendirilecek alanla ilgili konuşan Güler, eski kent dokusundan kalan sivil mimari kalıntılarını içine alanın yaklaşık 280 dönüm olduğunu söyledi.
Güler, "Yeşilyurt tarihi kent bölgesinde yer alan kentsel dokuyu koruyup, alan sınırında bulunan Derme Çayı ile bütünleştirip, insanlara kültürel zenginliklerin sunulduğu doğayla bütünleştirilmiş bir kent tasarımı amaçlıyoruz. Yapılacak tasarım projeleriyle önümüzdeki süreçte yatırımlara ışık tutulması bakımından tarihi dokunun bütüncül halde değerlendirilmesi sağlanmış olacak ve söz konusu bölge eski canlılığını kazanacaktır" dedi.
PROJE HEYETİ ARAPGİR'DE
Eskişehir Vadisi'nde, Göz Deresi ile başlayıp Kozluk Çayı'na kadar uzanan ve yaklaşık 380 dönümü kapsayan alanı da gezen heyet, Arapgir'in eski dokusundan kalan yapıların ve anıt eserlerin yer aldığı alanda incelemelerde bulundu. Geziye Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu'nu yanı sıra Kalkınma Bakanlığı Kültür Sektörü Uzmanı Abdulkadir Yalvaç ile Uzman Yardımcısı Ayşe Altıntaş, DAP İdaresi Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörü Ferhat Gök ile Proje Koordinatörü Süha Durak ve Peyzaj Mimarı Döndü Dağhan katıldı.
Doğal yaşamın korunacağı projelendirmede, çöküntü ya da kullanım dışı alanlar belirlenip analizi yapılarak ayrıca eko-turizmi canlandırmak için yaban keçilerinin gözlemlenebileceği alanlar da teşekkül ettirilecek.
Alanda ayrıca, Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalma 25 adet tescilli tarihi eser de bulunuyor.
SON DURAK, ATA ŞEHİR KUBBET-ÜL İSLAM: AHLAT
Tarihin ilk çağlarından itibaren önemli medeniyetlere beşiklik yapmış, "İslamiyet'in kubbeleri" anlamına gelen Kubbet-ül İslam olarak adlandırılan üç şehirden biri olan Bitlis'in Ahlat İlçesinde ise gezi ve incelemelere, Ahlat Kaymakamlığı Proje Birim Sorumlusu Necati Alptekin, DAP İdaresi Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörü Ferhat Gök ile By Teknik Proje Dizayn Şirketi uzmanları katıldı.
Harabe Şehir, Kümbetler Aksı, Selçuklu Mezarlığı ve Ahlat Kalesinin bulunduğu mevkide kentsel tasarım projeleri hazırlanacak olan Ahlat'ta, muhteşem geçmişini tematik planlamalarla tekrar canlandırılacak mekanların yanı sıra Türkiye'nin en büyük yarı açık hava müzesi ve gerektiğinde önemli tarihi yapıtların çekilebileceği bir "Sinema Platosu" haline getirmek de projelendirmenin kapsamında yer alıyor.
DAP İADRESİ'NDEN DİĞER KÜLTÜREL PROJELERE DE 6 MİLYON LİRA DESTEK
DAP İdaresi, 2016 yılı yatırım programına dahil edilen ve bölge illerindeki 14 adet projeye ise ayrıca toplam 6 milyon lira destek sağladı.
Çevre düzenleme, aydınlatma, yapım, turizme kazandırma, projelendirme, yürüme yolu ve restorasyon başlıklarından oluşan projeler, Kültür ve Turizm İl Müdürlükleri, Vakıflar Bölge Müdürlükleri, Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulları, Tabiat Varlıkları Koruma Kurulları, Yerel Yönetimler ve Bölge Üniversitelerinin işbirliğiyle gerçekleştirilecek.
(ERZ-AT-Y)

24.04.2017 16:11:14 TSI
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