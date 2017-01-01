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GAGİAD'dan "Kentsel Güç Küresel Rekabet IV Mezun Olmak Yeterli Mi?" paneli

24 Nisan 2017 Pazartesi, 16:04
GAGİAD'dan "Kentsel Güç Küresel Rekabet IV Mezun Olmak Yeterli Mi?" paneli
GAGİAD'dan "Kentsel Güç Küresel Rekabet IV Mezun Olmak Yeterli Mi?" paneli

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Lider Olgun
GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ve Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve Şölen İcra Kurulu Başkanı Elif Çoban Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) tarafından düzenlenen panelde tecrübelerini paylaştı.
Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Sahnesinde düzenlenen 'Kentsel Güç Küresel Rekabet IV Mezun Olmak Yeterli Mi?' konulu panelde, konuşmacılar öğrencilerle deneyimlerini paylaşıp, hayatın başarısına dair altın tavsiyelerde bulundu. Moderatörlüğünü GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel'in yaptığı panelde, Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve Şölen İcra Kurulu Başkanı Elif Çoban konuşmacı olarak yer aldı. Programın ikinci kısmı olan söyleşide Yrd. Doç.Dr. Ozanser Uğurlu öğrencilerle bir araya geldi. Panele Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Durdu Yetkinşekerci, akademisyenler, GAGİAD üyeleri ve öğrenciler katıldı.
"Fırsatların size gelmesini beklemeyin"
Panelin moderatörlüğünü yapan GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel, "Öğrencilere, "Diplomalarınızı iyi değerlendirin. Proaktif bir tutum içerisinde olun. Fırsatların size gelmesini beklemeyin. Yeni ve değişen koşullara ayak uydurun. Türkiye'de her yıl yaklaşık 800 bin üniversite mezunu veriyor ama mezun olmak iş bulmaya yetmiyor. Siz çok şanslısınız. Güzide bir üniversitenin öğrencisisiniz" dedi.
"Yolunuzdan vazgeçmezseniz başarıyı bulabilirsiniz"
Kendi hayatından örnekler vererek öğrencilere tavsiyelerde bulunan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, ''. Türkiye'nin neresinde okursanız okuyun, Türkiye'nin hangi ilinden, ilçesinden olursanız olun eğer disiplinli çalışıyorsanız ve sabırla yolunuzdan vazgeçmiyorsanız başarıyı bulabilirsiniz."şeklinde konuştu."Geldiğiniz yerleri unutmayın. Ama geldiğimiz yerdeki çektiğimiz sıkıntılar bize güç versin ama keşkelerle avunmayın" diyen Gür;''Hayat o kadar yokuşlarla dolu ki her tırmanma şeridinde sürekli bir şeyleri erteliyoruz. En çok en sıkışık zamanlarımda verimli oldum. Geniş zamanlarda erteleme lüksünüz var, yoğunlaşmış zamanlarda daha disiplinli çalışabilirsiniz" ifadelerini kullandı.
"20 metrekarelik yerde başladım dünyaya açıldım"
Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ise öğrencilere asla pes etmemeleri konusunda tüyolar vererek, "Üniversiteden sonra 20 metrekarelik yerde işe başladım. Ve sonra dünyaya açıldım. Şimdi Orka Holding olarak başarılı bir yılı daha geride bıraktık ve 2015 yılını yüzde 34 büyüme ile kapattık. Yılsonunda Türkiye ve yurt dışında toplamda 370 mağaza sayısına ulaşmayı planlıyoruz. Şu anda yurt içi ve yurtdışında toplam 270 mağazaya sahibiz. "Başarımızın sırrı heyecanımızı kaybetmemek" şeklinde konuştu.
"Bir erkek kadar başarılı olabileceğimi düşündüm"
Şölen İcra Kurulu Başkanı Elif Çoban, "Kendinizi keşfedin ve oraya yatırım yapın. Neyi gerçekten seviyorsunuz, neyi yapmaktan hoşlanıyorsunuz? Bunlara karar verin. Ben sayılarla uğraşmayı ve stratejik düşünmeyi çok seviyorum. Siz de kendinizi keşfedin. Çünkü o zaman işiniz iş gibi olmayacak. Hobi olacaktır" ifadelerini kullandı. Panel psikolog ve akademisyen olan Yrd. Doç Dr. Ozanser Uğurlu'nun kişisel gelişim konulu söyleşisi ile devam etti.
Kentsel Güç Küresel Rekabet IV Mezun Olmak Yeterli Mi? programı konuşmacılara plaket takdimi ile sona erdi.
(SD-Y)

24.04.2017 16:13:13 TSI
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