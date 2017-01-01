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Çınarlı Mahallesinde yol yapım çalışmaları

24 Nisan 2017 Pazartesi, 16:05
Çınarlı Mahallesinde yol yapım çalışmaları
Çınarlı Mahallesinde yol yapım çalışmaları

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediyesi alt yapısı biten cadde ve sokaklarda yol çalışmalarına hızla devam ediyor. 100. Yıl Mahallesi Ekrem Tantı ve Uğur Mumcu Caddelerinin ardından Çınarlı Mahallesi Osman Kavrakoğlu Caddesinde beton asfalt yapımına başlandı.
Süleymanpaşa'da alt yapısı biten cadde ve sokaklarda mesai gözetmeksizin çalışan Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda kilit taş, ana arter ve caddelerde ise beton asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Çınarlı Mahallesinin en işlek caddelerinden biri olan Osman Kavrakoğlu Caddesinde beton asfalt yol çalışmalarına hız veren ekipler, kısa sürede caddenin ulaşıma kazandırılması için çalışıyor.

Haziran sonuna kadar bütün çalışmalar bitecek
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Osman Kavrakoğlu Caddesinin ardından Tepe Değirmenler ve Tandoğan Caddelerinde de beton asfalt yapımına başlayacağız. Haziran ayı sonuna kadar da Çınarlı Mahallesinde asfaltsız cadde, kilit taşı döşenmemiş sokak kalmayacak. Çınarlı Mahallesinin ardından alt yapısı biten diğer mahallelerimizle çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.
(HLD-MEF-Y)

24.04.2017 16:13:34 TSI
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