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Üniversite Hobi Bahçeleri sahiplerini buldu

24 Nisan 2017 Pazartesi, 16:06
Üniversite Hobi Bahçeleri sahiplerini buldu
Üniversite Hobi Bahçeleri sahiplerini buldu

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Kilis 7 Aralık Üniversitesi Mercidabık Kampüsünde oluşturulan hobi bahçeleri için kura çekilişi gerçekleştirildi.
Çekiliş programına, Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ve çok sayıda üniversite personeli katıldı. Üniversite personeli olmak şartıyla, iki yıllığına kişilere tahsis edilmek üzere oluşturulan hobi bahçeleri için daha önce üniversitenin web sitesi üzerinden duyuru yapılmış ve hobi bahçesi talep eden personelin başvuruları alınmıştı. Alınan başvurular doğrultusunda hobi bahçelerinin yerlerinin belirlenmesi için kura çekildi.
Programda bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, "Göreve başladığımızda sözünü verdiğimiz hobi bahçesi projemizi çok kısa sürede hayata geçirdik. Tüm akademik ve idari personelimize hayırlı olmasını diliyorum." diyerek kendisi de kura çekilişine katıldı. Program, yemek ikramı ile sona erdi.
(MAD-SD-Y)

24.04.2017 16:13:57 TSI
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