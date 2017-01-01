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Başkan Polat yapılan çalışmaları denetledi



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 2.Organize Sanayi Bölgesindeki Cami'nin çevre düzenleme çalışmaları ile Turgut Özal Mahallesinde yapımı süren park alanında incelemelerde bulundu.

Beraberinde Başkan Yardımcıları Mehmet Güner ve Mehmet Çınar ile birlikte ilk olarak Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin sıcak asfalt serimi çalışmasını tamamladığı 2.Organize Sanayi Cami bahçesini gezen Polat, camilerin temizliği ve çevre düzenlemesine hassasiyet gösterdiklerini söyledi. Daha sonra Turgut Özal Mahallesinde yapımı süren park alanında incelemelerde bulunan Başkan Polat, mahalleye modern bir park yapacaklarını söyleyerek, "İlçemizin sosyal yaşam seviyesini yükseltecek projelerimizi halkımızla buluşturmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Turgut Özal mahallemize nezih bir park kazandıracağız. Projemiz mahalledeki sosyal yaşam seviyesine değer katacak. Yeşil alanları, yürüyüş yolları, yeni nesil oyun grupları, fıtness aletleriyle nezih bir ortam. Parkımızı yaz ayına doğru hizmete sunmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

(BT-SD-Y)



24.04.2017 16:15:32 TSI

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