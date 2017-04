YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 23 Nisan şenlik tadında kutlandı

ESKİŞEHİR (İHA) - Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası ve Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarları Çocuk Korosu'nun birlikte sahne aldığı "23 Nisan Konseri" Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Opera ve Balo Salonu'nda sanatseverlerle buluştu.

M.Erdem Çöloğlu ve Ebru Kemalbay Eren'in orkestra şefliğinde gerçekleştirilen konserde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ortaöğretim öğrencilerinin solist olarak sahne aldıkları, sunuculuğunu 7. sınıf öğrencisi Zeynep Duru Sertoğlu'nun yaptığı iki bölümlük konserin ilk bölümünde Feri Sakarya, "A.Vivaldi'den Sol Majör Keman Konçertosu, 1.Bölüm: Allegro", Efe Çankal, "A.Vivaldi'den la minör Keman Konçertosu 1. Bölüm: Allegro", Elif Duru Özçelik, "A.Vivaldi'den Fa Majör Flüt Koncertosu, Bölüm: Allegro non tanro", Duru Güzel, "J.S. Bach'tan la minör Keman Kocertosu, 1. Bölüm: Allegro Moderato", İsa Bülbül, "L.E. Larsson'dan Trombom Ko çertosu Op.45 No. 7,3 Bölüm: Allegro giocoso" eserlerini dinleyicilerin beğenisine sundu.

Konserin ikinci bölümünde ise Ceren Çakı, "G.F. Handel'den Si bemol Majör Arp Konçertosu, 1 Bölüm: Andante allegro", Defne Ekmekçi, "G.B. Viotti'den Sol Majör Keman Konçertosu, 1.Bölüm: Alegro" Yağmur Tuna, "Ch. De Beriot: la minör Keman konçertosu, 1.Bölüm: Allegro maestosu" eserlerini seslendirdi. Ayrıca öğrenciler koro halinde G. Caccini'den "Ave Maria, Meyve Kanonu, C. Barratier'in 'Koro' filminden Vois Sur Ton Chemin ve Cerf-Volant" eserlerini dinleyicilerle buluşturdu. Kutlama sırasında 5. Sınıf öğrencileri Nehir Ekşi ve Çağla Karakuş 23 Nisan şiiri okudu.

Konser sonunda duygu ve düşüncelerini dile getiren Orkestra Şefi M.Erdem Çöloğlu, "23 Nisan kutlamasını teknik bir tören kapsamının dışına çıkararak konserle birlikte şenlik tadında geçen bir çocuk bayramına dönüştürdük. Öğrenciler, çaldıkları konçertoları ustalıkla seslendirdiler ve yaşlarından beklenmedik bir tecrübeyle profesyonel koroymuş gibi yüksek bir performans ortaya koydular." şeklinde konuştu.

