24 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bakkallara eğitim semineri

24 Nisan 2017 Pazartesi, 16:30
Bakkallara eğitim semineri
Bakkallara eğitim semineri

(Fotoğraflı)

Taşkın Sarıca
BALIKESİR (İHA) - Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası üyelerine yönelik müşteri ilişkileri ve satış yönetimi konusunda seminer verdi.
Balıkesir Bakkallar ve Bayiler Odası üyelerine eğitmen Semra Çevik tarafından dükkanlarında müşteriler ile karşılıklı diyalog ile satış esnasında yapılması gerekenler konusunda seminer verildi. Seminerin açılış konuşmasını yapan Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Hasan Yançıl, "1985 yılında esnaf oldum, o zamanlar ticaret çok keyifli ve çok kolaydı. O günlerde önüme devlette iş çıkmıştı ama ben esnaflığı tercih ettim. Şimdi ise esnafımız devlet dairelerinde bir iş bulsa dükkanlarının anahtarlarını bırakıp gidecekler. Neden. Çünkü çok ciddi bir rekabet var. Sokak aralarında sıklaşan marketler bakkal esnafının belini büktü, esnafımız kendisini yenileyerek rekabet etmek için mücadele ediyor. Belki anlatılacak şeyleri biliyor olabilirsiniz ama yeniden dinlemenizde fayda var. Esnaflık kolay iş değil. Bir hijyen belgesi almamanız veya rafta günü geçmiş ürün bulundurmanın çok ciddi cezaları var. Oda olarak bizde sizlere bu konularda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bilgi çok önemli, bilgi önemli ve paranın önünde geliyor" dedi.
Seminer sonunda üyelere sertifikaları dağıtıldı.
(TS-

24.04.2017 16:39:16 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Sütte kaliteyi etkileyen faktörler anlatıldı
YEREL

SÜTTE KALİTEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ANLATILDI
Burhaniye'de yeşil alanların bakımları modern aletlerle yapılacak
YEREL

BURHANİYE'DE YEŞİL ALANLARIN BAKIMLARI MODERN ALETLERLE YAPILACAK
Burhaniye Belediyesi'nden Çocuk Şenliği
YEREL

BURHANİYE BELEDİYESİ'NDEN ÇOCUK ŞENLİĞİ
Burhaniye'de Şehit Turhan Bayraktar Parkı törenle açıldı
YEREL

BURHANİYE'DE ŞEHİT TURHAN BAYRAKTAR PARKI TÖRENLE AÇILDI
Bandırma OSB yatırımcıları bekliyor
YEREL

BANDIRMA OSB YATIRIMCILARI BEKLİYOR
Balıkesir'de fıstıkçamı çalıştayı düzenlendi
YEREL

BALIKESİR'DE FISTIKÇAMI ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ
Ünlü mevlithan Burhaniyelileri coşturdu
YEREL

ÜNLÜ MEVLİTHAN BURHANİYELİLERİ COŞTURDU
Karesi'nin bilim yüklü TIR'ı yollarda
YEREL

KARESİ'NİN BİLİM YÜKLÜ TIR'I YOLLARDA
Müjdeyi milletvekili verdi
YEREL

MÜJDEYİ MİLLETVEKİLİ VERDİ
Üniversiteli gençler profesyonelleri aratmadı
YEREL

ÜNİVERSİTELİ GENÇLER PROFESYONELLERİ ARATMADI
10 Numaralı kente 10 numara hal
YEREL

10 NUMARALI KENTE 10 NUMARA HAL
Şehirden köye dönüş başladı
YEREL

ŞEHİRDEN KÖYE DÖNÜŞ BAŞLADI
İvrindi'de koltuklar çocukların
YEREL

İVRİNDİ'DE KOLTUKLAR ÇOCUKLARIN
Gömeç'te 23 Nisan coşkusu
YEREL

GÖMEÇ'TE 23 NİSAN COŞKUSU
Ayvalık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'ndan gurur çayı
YEREL

AYVALIK MEHMET AKİF ERSOY ORTAOKULU'NDAN GURUR ÇAYI
Rehber öğretmen Laleci&quot; çocuklara hayır demeyi öğretin&quot;
YEREL

REHBER ÖĞRETMEN LALECİ" ÇOCUKLARA HAYIR DEMEYİ ÖĞRETİN"
Havran'da protokol üyelerinin uçurtma keyfi
YEREL

HAVRAN'DA PROTOKOL ÜYELERİNİN UÇURTMA KEYFİ
Burhaniye' de 23 Nisan coşkusu
YEREL

BURHANİYE' DE 23 NİSAN COŞKUSU
Balıkesir'de 23 Nisan coşkusu
YEREL

BALIKESİR'DE 23 NİSAN COŞKUSU
Bandırma'da 23 Nisan kutlamaları
YEREL

BANDIRMA'DA 23 NİSAN KUTLAMALARI
Ayvalık'ta 23 Nisan coşkusu
YEREL

AYVALIK'TA 23 NİSAN COŞKUSU
Ayvalık'ta Din adamlarıyla öğretmenleri kahvaltılı toplantıda buluştu
YEREL

AYVALIK'TA DİN ADAMLARIYLA ÖĞRETMENLERİ KAHVALTILI TOPLANTIDA BULUŞTU
Edremit'te 23 Nisan coşkusu
YEREL

EDREMİT'TE 23 NİSAN COŞKUSU
EN ÇOK OKUNANLAR
Mert Alaş'ın olay yaratan Instagram paylaşımları
DÜNYADAN

DOĞUM GÜNÜNÜ BÖYLE KUTLADI!

 1
  • 2 Podyumların yıldızıydı, şimdi ise...
  • 3 Yatak odasından çıplak pozunu paylaştı
  • 4 Nusret bakın nereliymiş...