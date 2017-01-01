24 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bandırma OSB yatırımcıları bekliyor

24 Nisan 2017 Pazartesi, 16:47
Bandırma OSB yatırımcıları bekliyor
Bandırma OSB yatırımcıları bekliyor

(Fotoğraflı)

Güler Kavak
BALIKESİR (İHA) - Güney Marmara sanayisinde önemli bir yeri olan Bandırma Organize Sanayi Bölgesi yatırımcıları bekliyor.
16 Nisan referandumu sonrası sandıktan istikrarın çıktığını ve yatırımcıyı canından bezdiren bürokratik işlemler son bulacağını söyleyen Bandırma OSB Başkanı Hüseyin Yakar, Güney Marmara sanayisinde önemli yere sahip olan Bandırma Organize Sanayi Bölgesinin avantajlarından dolayı yatırımcı tarafından ilk tercih noktası olduğunu söyledi.
2 bin 53 dönümden oluşan ve ikinci etabı yatırımcıyla buluşturmaya hazırlanan Bandırma Organize Sanayi Bölgesi yönetimi, 2. etapta stratejik yatırımlara ağırlık verecek. 2. etabın imar planın onaylanmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına gönderildiğini kaydeden Yakar, "Haziran ayına kadar bakanlıktan onayın çıkmasını bekliyoruz. Gerek coğrafi konumu gerek ulaşım ağı gerekse doğal gazdan gibi artılarımızdan dolayı, yatırıma açılmadan ikinci etapta, yatırımcı patlaması yaşıyoruz. Talepleri almaya başladık. İlk etap ile ikinci etap arasında yatırımcıya arsa tahsisi konusunda bazı kriterlerde değişiklikler yapıldı. 2. etapta, stratejik ve istihdam ağırlıklı yatırımlara öncelik verirken, arsa sınırlamasını kaldırdık" dedi.
Bandırma Organize Sanayi Bölgesi ile Gönen Deri Karma İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin sınır komşusu olduğunu da hatırlatan OSB ve Gönen Belediye Başkanı Hüseyin Yakar, Gönen'in birkaç yıl sonra Güney Marmara Bölgesinin sanayi üssü olacağına işaret ederek, "Gönen mücavir alanı içerisinde iki sınır komşusu olan iki organize sanayi bölgemiz bulunmakta. Gönen Deri OSB'nin karmaya dönüşmesi ile birlikte ağır sanayi yatırımlarının çekim merkezi oldu. Gönen'deki deri işletmeleri, Deri Karma İhtisas Sanayi Bölgesine fabrika inşaatlarını başlattı. Yönetim kurulu başkanlığını Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar'ın yaptığı Deri İhtisas Sanayi Bölgesi de yatırımcılar için çekim merkezi olmaya başladı. Sanayi bölgesine yatırımcı davet eden Kaymakam beyin çaba ve girişimleri önemli. Birkaç yıl sonra Gönen, Güney Marmara Bölgesinin sanayi üssü olacak" dedi.
(TS-İHS

24.04.2017 16:56:27 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Sütte kaliteyi etkileyen faktörler anlatıldı
YEREL

SÜTTE KALİTEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ANLATILDI
Burhaniye'de yeşil alanların bakımları modern aletlerle yapılacak
YEREL

BURHANİYE'DE YEŞİL ALANLARIN BAKIMLARI MODERN ALETLERLE YAPILACAK
Burhaniye Belediyesi'nden Çocuk Şenliği
YEREL

BURHANİYE BELEDİYESİ'NDEN ÇOCUK ŞENLİĞİ
Burhaniye'de Şehit Turhan Bayraktar Parkı törenle açıldı
YEREL

BURHANİYE'DE ŞEHİT TURHAN BAYRAKTAR PARKI TÖRENLE AÇILDI
Bakkallara eğitim semineri
YEREL

BAKKALLARA EĞİTİM SEMİNERİ
Balıkesir'de fıstıkçamı çalıştayı düzenlendi
YEREL

BALIKESİR'DE FISTIKÇAMI ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ
Ünlü mevlithan Burhaniyelileri coşturdu
YEREL

ÜNLÜ MEVLİTHAN BURHANİYELİLERİ COŞTURDU
Karesi'nin bilim yüklü TIR'ı yollarda
YEREL

KARESİ'NİN BİLİM YÜKLÜ TIR'I YOLLARDA
Müjdeyi milletvekili verdi
YEREL

MÜJDEYİ MİLLETVEKİLİ VERDİ
Üniversiteli gençler profesyonelleri aratmadı
YEREL

ÜNİVERSİTELİ GENÇLER PROFESYONELLERİ ARATMADI
10 Numaralı kente 10 numara hal
YEREL

10 NUMARALI KENTE 10 NUMARA HAL
Şehirden köye dönüş başladı
YEREL

ŞEHİRDEN KÖYE DÖNÜŞ BAŞLADI
İvrindi'de koltuklar çocukların
YEREL

İVRİNDİ'DE KOLTUKLAR ÇOCUKLARIN
Gömeç'te 23 Nisan coşkusu
YEREL

GÖMEÇ'TE 23 NİSAN COŞKUSU
Ayvalık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'ndan gurur çayı
YEREL

AYVALIK MEHMET AKİF ERSOY ORTAOKULU'NDAN GURUR ÇAYI
Rehber öğretmen Laleci&quot; çocuklara hayır demeyi öğretin&quot;
YEREL

REHBER ÖĞRETMEN LALECİ" ÇOCUKLARA HAYIR DEMEYİ ÖĞRETİN"
Havran'da protokol üyelerinin uçurtma keyfi
YEREL

HAVRAN'DA PROTOKOL ÜYELERİNİN UÇURTMA KEYFİ
Burhaniye' de 23 Nisan coşkusu
YEREL

BURHANİYE' DE 23 NİSAN COŞKUSU
Balıkesir'de 23 Nisan coşkusu
YEREL

BALIKESİR'DE 23 NİSAN COŞKUSU
Bandırma'da 23 Nisan kutlamaları
YEREL

BANDIRMA'DA 23 NİSAN KUTLAMALARI
Ayvalık'ta 23 Nisan coşkusu
YEREL

AYVALIK'TA 23 NİSAN COŞKUSU
Ayvalık'ta Din adamlarıyla öğretmenleri kahvaltılı toplantıda buluştu
YEREL

AYVALIK'TA DİN ADAMLARIYLA ÖĞRETMENLERİ KAHVALTILI TOPLANTIDA BULUŞTU
Edremit'te 23 Nisan coşkusu
YEREL

EDREMİT'TE 23 NİSAN COŞKUSU
EN ÇOK OKUNANLAR
Mert Alaş'ın olay yaratan Instagram paylaşımları
DÜNYADAN

DOĞUM GÜNÜNÜ BÖYLE KUTLADI!

 1
  • 2 Podyumların yıldızıydı, şimdi ise...
  • 3 Yatak odasından çıplak pozunu paylaştı
  • 4 Nusret bakın nereliymiş...