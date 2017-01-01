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YEREL HABERLER  / NİĞDE HABERLERİ
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Bakliyat altına gizlenmiş 12 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

24 Nisan 2017 Pazartesi, 16:58
Bakliyat altına gizlenmiş 12 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Bakliyat altına gizlenmiş 12 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

(Fotoğraflı)

NİĞDE (İHA) - Niğde'de bir kamyonda bakliyatların altına gizlenmiş vaziyette 12 bin 475 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.
Niğde İl Jandarma komutanlığı ekipleri Ulukışla ilçesi Çiftehane Demirköprü mevkide yaptığı yol uygulamasında 73 DS 651 plakalı çekicide 19 karton, 33 CVY 35 plakalı çekicide 18 karton ve 33 RA 977 plakalı bakliyat ve inşaat malzemesi yüklü kamyonda ise bakliyatların altına gizlenmiş vaziyette 12 bin 475 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirdi. Araçlarında kaçak sigara yakalanan şahıslara kaçak sigaralardan dolayı toplam 174 bin 650 TL para cezası kesildi.
(YE-SK)

24.04.2017 17:07:13 TSI
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