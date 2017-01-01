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Elazığ'dan Suriye'ye Eğitim Eli Projesi

24 Nisan 2017 Pazartesi, 17:07
Elazığ'dan Suriye'ye Eğitim Eli Projesi
Elazığ'dan Suriye'ye Eğitim Eli Projesi

(Fotoğraflı)

Yunus Özhanlı
ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'dan Suriye'ye Eğitim Eli-2017 projesi tanıtım toplantısı düzenlendi.
Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 'Umudumuz Kardeşliğimiz' sloganı ile yola çıkılarak, Elazığ'dan Suriye'ye Eğitim Eli-2017 projesi başlatıldı. Proje kapsamında Fırat Üniversitesi, Elazığ Belediyesi, il genelindeki okullar, STK'lar ve hayırsever vatandaşlarla ile işbirliği yapılarak, Suriye'de yaşayan ilkokul ve ortaokul öğrencilerine kırtasiye malzemesi alınıp, teslim edilmesi hedefleniyor.
Öğretmen Sıdıka Avar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Toplantı Salonunda gerçekleşen programa İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş,okul ve kurum müdürleri katıldı.
Eğitimin Suriye'de oldukça zor koşullarda gerçekleştiğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş, "Sivil yerleşim bölgelerini hedef alan savaş Suriye'de bulunan birçok eğitim kurumunun yıkımına ya da büyük hasar görmesine sebep olmuştur. Maalesef eğitim faaliyetleri evlerde, otobüslerde, mobil okullarda ve hatta mağaralarda sürdürülmeye çalışılmaktadır. Türkiye komşu ve kardeş ülkesi olan Suriye'ye yardım elini uzatarak milyonlarca sığınmacıya ev sahipliğim yapmıştır" dedi.
UNICEF'in Ocak 2017 verilerine göre Türkiye'nin 2 milyon 900 bin Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yaptığını aktaran Bağlıtaş," Ülkemizde bulunan sığınmacıların barınma, eğitim, gıda, sağlık ve sosyal faaliyetlere erişim ihtiyaçlarını karşılamak adına ülkemiz tarafından 11 milyar 400 milyon Euro üzerinde harcama yapılmıştır. Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu konuda üzerimize düşen görevi yerine getirmek için 'Umudumuz Kardeşliğimiz' sloganı ile yola çıkarak Elazığ'dan Suriye'ye Eğitim Eli 2017 adıyla bir proje geliştirdik. Bu projeyi başlatmış bulunuyoruz"diyerek bilgi verdi.
(YÖ-HİV-Y)

24.04.2017 17:15:54 TSI
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