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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Burhaniye'de yeşil alanların bakımları modern aletlerle yapılacak

24 Nisan 2017 Pazartesi, 17:13
Burhaniye'de yeşil alanların bakımları modern aletlerle yapılacak
Burhaniye'de yeşil alanların bakımları modern aletlerle yapılacak

(Fotoğraflı)

BALIKESİR (İHA) - Burhaniye Belediyesi sezon öncesi parkların bakımı için yoğun bir çalışma başlattı. Bu kapsamda bakım çalışmaları için park ve yeşil alanların bakım çalışması için yeni makineleri hizmete soktu.
Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü, makine parkına 4 adet çim biçme makinesi dâhil ederek hizmet ağını daha geniş bir alana taşımayı planladı. 2 tanesi sürücülü ve yaprak toplayıcı özelliği olan çim biçme makinelerinin hizmet öncesinde Burhaniye Belediyesi önünde sergilendi. Belediye Başkanı Necdet Uysal, "Halkımıza daha yeşil ve yaşanılabilir bir Burhaniye sözümüzü yerine getirmek üzere yeni çim biçme makinalarını araç parkımıza dahil ettik. Bu araçlarla birlikte daha geniş alanlarda daha hızlı müdahale edebilme şansı yakalayacağız"
(BT)

24.04.2017 17:21:55 TSI
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