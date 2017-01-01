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Eşsiz Bodrum Tanıtım Tırı Karadeniz'de son durağında

24 Nisan 2017 Pazartesi, 17:41
Eşsiz Bodrum Tanıtım Tırı Karadeniz'de son durağında
Eşsiz Bodrum Tanıtım Tırı Karadeniz'de son durağında

(Fotoğraflı)

Eren Ayhan
MUĞLA (İHA) - Eşsiz Bodrum Tanıtım Tırı Rize'nin ardından Karadeniz'deki son durağında Artvinliler ile buluştu. Artvin'in Arhavi ilçesinde Cumhuriyet Meydanında yerini alan tır misafirlerini ağırladı.
Arhavi Cumhuriyet Meydanı'ndaki Eşsiz Bodrum Tanıtım Tırını Arhavi Belediye Başkanı Coşkun Hekimoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Nail Köseoğlu ve Tahsin Kurtoğlu, Arhavi Ak Parti İlçe Başkanı Ufuk Yıldız ile Arhavi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Bilgi Özkara başta olmak üzere vatandaşlar ziyaret etti.
Eşsiz Bodrum Tanıtım Tırı Koordinatörü Fikret Hıdır ve görevli personel tarafından proje ve tırda sergilenen Bodrum materyalleri hakkında bilgiler alan misafirler daha sonra tırın içerisinde yer alan tanıtım videosunu da izledi.
Eşsiz Bodrum Tanıtım Tırı Koordinatörü Fikret Hıdır ziyarete gelen Arhavi Belediye Başkanı Coşkun Hekimoğlu'na proje hakkında bilgiler verdi. Hıdır, çok güzel ağırladıklarını ifade ederek yardımlarından dolayı Arhavi Belediye Başkanı Coşkun Hekimoğlu'na teşekkür etti. Belediye Başkanı Hekimoğlu; "Projeniz çok güzel. Gerçekten katkısı olan herkesin emeğine sağlık. Böylesi güzel bir proje Arhavi için de gerçekleştirilebilir." dedi. Ziyarette Bodrum Tanıtım tırı ekibi Başkan Hekimoğlu'na Bodrum Belediye Başkanları kitabı hediye etti.
Tırı ziyaret eden misafirlere Bodrum'un simgesi olan Bodrum mandalinasından üretilen kolonya, lokum ve gazoz ikram edilerek tanıtım broşürleri ve kitapçıklar verildi.
Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ziyaret edilen illerden aldıkları olumlu tepkilerden çok memnun olduklarını belirterek "Planlanan 30 ilden 17'sini ziyaret eden Eşsiz Bodrum Tanıtım Tırına gösterilen ilgi bizleri çok mutlu ediyor. Bu projenin hayata geçirilmesinde emeği olan ve gittiğimiz bölgelerde bizlere destek olan herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.
Gerçekleştirilen planlar doğrultusunda 30 ile gitmesi planlanan Eşsiz Bodrum Tanıtım Tırı daha önce Aydın, İzmir, Balıkesir, Eskişehir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Zonguldak, Bartın, Samsun, Ordu, Trabzon ve Rize'ye uğradı. Artvin'in ardından Kars, Erzurum, Sivas, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adana, Mersin, Kayseri, Ankara, Konya, Antalya ve Denizli illerini de ziyaret ederek Bodrum'un bilinmeyen özellikleri ile anlatacak.
(EA-MB-Y)

24.04.2017 17:49:16 TSI
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