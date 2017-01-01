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Bodrumlu yelkenci Avrupa Şampiyonu



(Fotoğraflı)



Eren Ayhan

MUĞLA (İHA) - Avrupa Şampiyonasında başarılı sonuçlar alan sporcular sevinçlerini Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'la paylaştı.

15-22 Nisan 2017 tarihleri arasında İspanya'nın Murcia kentinde düzenlenen ve 22 ülkeden 341 sporcusunun katıldığı şampiyona yaklaşık bir hafta sürdü. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı organizasyonda Turgutreis Yelken Kulübü sporcusu Yiğit Yalçın Çıtak, Laser 4.7 Avrupa Şampiyonu oldu. Yine aynı şampiyonada B. B. Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesi sporcusu Efe Ağan da 9'uncuuluğu elde etti.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon başarılı sporcuları tebrik ederek, "Gençlerimizin sporla ilgilenmesi beni her zaman mutlu etmiş ve gururlandırmıştır. Bodrum'un bayrağını dünyanın dört bir yanında başarıyla dalgalandıran sporcularımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarete Türkiye Yelken Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Muğla İl Yelken Temsilcisi Osman Gökmen, Turgutreis Spor Kulübü Başkanı Enver Çoban ile B. B. Bodrumspor Yelken Şube Sorumlusu Arif Baş ile sporcuların aileleri katıldı.

(EA-MB-S)



24.04.2017 17:50:36 TSI

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