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Yetim çocuklar 23 Nisanda gönüllerince eğlendi



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ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, bir vakıf tarafından yetim çocuklar için düzenlenen etkinliğe katılarak çocukların sevincine ortak oldu.

Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin bahçesinde düzenlenen etkinliklerde yetim çocuklar 23 Nisanı gönüllerince yaşadı. Çeşitli oyunlar ve gösterilerin sergilendiği etkinliklerde çocuklar izleyenlerden alkış aldı. Gösteriler öncesinde yaptıkları yardım çalışmaları hakkında bilgi veren vakıf yetkilisi Behçet Atilla, Dünya genelinde toplam 100 bin yetim çocuğa ulaştıklarını ve Şanlıurfa'da da 700 yetime yardımlarını ulaştırdığını belirtti. Programda konuşan Vali Tuna ise yaptıkları çalışmalardan dolayı yetkililere ve katkı veren tüm gönüllülere teşekkür etti. "İnancımız gereği yetimi sevindirmek yüce Allah'ı sevindirmektir" sözleriyle konuşmasına devam eden Vali Tuna, "Milletimiz de bu konuda duyarlılığını göstermiştir. İnşallah biz de bu duyarlılığı birlikte devam ettireceğiz. Bu çocuklarımızı hayırlı insanlar ve topluma faydalı bireyler olarak yetiştirmemiz hepimiz için bir görevdir. Bu konuda biz de üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazır olduğumuzu ifade ediyorum" şeklinde konuştu.

Vali Tuna, konuşmasının sonunda tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

(BB-SD-Y)



24.04.2017 17:54:42 TSI

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