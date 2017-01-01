24 NİSAN 2017
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Besni'de araması olan şahıs yakalanarak tutuklandı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 17:54
Besni'de araması olan şahıs yakalanarak tutuklandı
Besni'de araması olan şahıs yakalanarak tutuklandı

(Fotoğraflı)

Ramazan Kuyu
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde araması olan şahıs yol kontrolünde yakalanarak tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu maddeden araması bulunan Z. Y., (40) isimli şahıs, Köseceli Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrolünde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs tamamlanan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
(RK-SD-Y)

24.04.2017 18:02:47 TSI
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